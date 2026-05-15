Silver Van Accident: हाईवे पर अचानक पलटी चांदी से भरी वैन, सड़क पर 600 किलो सिल्वर देख थम गईं लोगों की सांसें

Silver Bar Van Accident: मुंबई- अहमदाबाद नेशनल हाइवे पर शुक्रवार सुबह अचानक एक ऐसा हादसा हुआ, जिसे देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई. इस वैन में भारी मात्रा में चांदी भरा हुआ था, जो कि अचानक पलट गई. इस दुर्घटना में 600 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां सड़क पर गिर गईं.

चूंकि वाहन में चांदी की सिल्लियां थीं, इसलिए दुर्घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाए जाने तक घटनास्थल पर कड़ी निगरानी रखी. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ इस चांदी की कितनी कीमत है और इसका मालिक कौन सी कंपनी है.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, यह दुर्घटना पालघर जिले के चारोटी फ्लाईओव पर तब हुई जब वैन फ्लाईओवर पर चढ़ रही थी. इस दौरान, ड्राइवर का अचानक गाड़ी पर से नियंत्रण हट गया. तेज़ रफ़्तार होने के कारण, वैन सड़क के ठीक बीच में ही पलट गई. सौभाग्य से, इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई, हालांकि ड्राइवर को मामूली चोटें आईं. ड्राइवर को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया. हाईवे पर वैन के अचानक पलट जाने से कुछ समय के लिए अफ़रा-तफ़री मच गई.

कितनी है चांदी की कीमत और कौन-सी कंपनी है मालिक?

मिली जानकारी के अनुसार, वैन का कंटेनर जैसा हिस्सा टूट जाने के कारण, वैन में रखी चांदी की सिल्लियां दुर्घटनास्थल पर वैन की बॉडी पर ही पड़ी मिलीं. बताया जा रहा है कि इस 600 किलोग्राम चांदी की कीमत 17 करोड़ 66 लाख रुपये है. इस चांदी को मुंबई स्थित नकोडा बुलियन कंपनी से वापी GIDC स्थित मोदी संस लिमिटेड तक पहुंचाया जा रहा था. चांदी ले जा रही यह वैन पालघर तालुका में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस दुर्घटना में ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं.

चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव

नई दरें लागू होने के साथ ही, 13 मई को चांदी की कीमतों में एक ही दिन में ₹16,675 की बढ़ोतरी हुई, और इसकी कीमत ₹2,95,805 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई. 14 मई को, मुनाफ़ा बुक करने के उद्देश्य से चांदी की बड़े पैमाने पर बिकवाली के कारण इसकी कीमतों में थोड़ी गिरावट आई. आम तौर पर, कीमतों में ₹2,000 से ₹3,000 प्रति किलोग्राम की कमी हुई है.