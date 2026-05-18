Home > देश > पालघर में शादी की खुशियां मातम में बदलीं; बारातियों से भरे ट्रक और कंटेनर में हुई भीषण टक्कर, कई की मौत, दर्जनों घायल

पालघर में शादी की खुशियां मातम में बदलीं; बारातियों से भरे ट्रक और कंटेनर में हुई भीषण टक्कर, कई की मौत, दर्जनों घायल

Palghar Road Accident: सोमवार को मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर हुए एक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. धनीवारी इलाके में, शादी के मेहमानों से भरे एक ट्रक और एक तेज़ रफ़्तार कंटेनर ट्रक के बीच ज़ोरदार टक्कर हो गई.

By: Shristi S | Published: May 18, 2026 6:20:05 PM IST

पालघर में बारातियों से भरे ट्रक और कंटेनर में हुई भीषण टक्कर
पालघर में बारातियों से भरे ट्रक और कंटेनर में हुई भीषण टक्कर


Mumbai Ahmedabad Highway Accident: महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में सोमवार को मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर हुए एक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. धनीवारी इलाके में, शादी के मेहमानों से भरे एक ट्रक और एक तेज़ रफ़्तार कंटेनर ट्रक के बीच ज़ोरदार टक्कर हो गई.

यह हादसा इतना भयानक था कि सड़क पर शव बिखरे पड़े थे. घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई, और कई लोग ट्रक के अंदर ही फंस गए.

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100 से ज्यादा मेहमान सवार थे

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रक में शादी के 100 से ज़्यादा मेहमान सवार थे, जो एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. अब तक इस हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि आशंका है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है. इस बीच, रिपोर्ट्स से पता चलता है कि लगभग 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया

हादसे के तुरंत बाद, स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया. सभी घायलों को पास के कासा उप-ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है. प्रशासन ने इस हादसे की जाँच शुरू कर दी है, और मृतकों की पहचान करने की प्रक्रिया भी जारी है. यह त्रासदी एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वाहनों में क्षमता से ज़्यादा सामान लादने (ओवरलोडिंग) के मुद्दे पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

घटना की जानकारी मिलते ही, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत तथा बचाव कार्य शुरू कर दिए गए. इस दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित रहा. प्रशासन ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है, और घायलों को हर संभव सहायता प्रदान करने के प्रयास जारी हैं.

Tags: mumbaiPalgharRoad accident
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