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खुद को शिव का अवतार बता, किया महिला से रेप! ढोंगी बाबा की हैवानियत ने उड़ाए सभी के होश

Palghar fake baba arrested: पुलिस के अनुसार, आरोपी और पीड़िता की पहली मुलाकात साल 2023 में फेसबुक के जरिए हुई थी.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 28, 2026 6:04:35 PM IST

ढोंगी बाबा की हैवानियत ने उड़ाए सभी के होश
ढोंगी बाबा की हैवानियत ने उड़ाए सभी के होश


Palghar fake baba rape case: महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद को भगवान शिव का अवतार बताने वाले एक व्यक्ति पर 35 वर्षीय महिला से रेप का आरोप लगा है. आरोपी ने धार्मिक आस्था और विश्वास का फायदा उठाकर महिला को अपने जाल में फंसाया. यह घटना समाज में सक्रिय फर्जी बाबाओं के नेटवर्क और उनके खतरनाक तरीकों को उजागर करती है.

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सोशल मीडिया से शुरू हुआ संपर्क

पुलिस के अनुसार, आरोपी और पीड़िता की पहली मुलाकात साल 2023 में फेसबुक के जरिए हुई थी. आरोपी ने खुद को एक धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति बताकर महिला का विश्वास जीता. धीरे-धीरे उसने महिला को यह यकीन दिलाया कि वह भगवान महादेव का अवतार है और महिला उसकी ‘पार्वती’ है. इस तरह धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर उसने महिला को मानसिक रूप से प्रभावित किया.

वारदात और ब्लैकमेलिंग

एफआईआर के मुताबिक, दिसंबर 2023 में आरोपी पुणे पहुंचा और महिला को मांजरी इलाके के एक लॉज में ले गया. वहां उसने महिला को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच लीं. बाद में इन्हीं तस्वीरों के जरिए उसने महिला को ब्लैकमेल किया और लंबे समय तक मानसिक उत्पीड़न करता रहा.

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डर की वजह से महिला रही चुप

पीड़िता ने बताया कि मई 2024 में आरोपी ने उसे फिर वसई के एक होटल में बुलाया और दोबारा शोषण की कोशिश की. हालांकि इस बार महिला किसी तरह बच निकली, लेकिन आरोपी की धमकियां जारी रहीं. लगातार डर और ब्लैकमेलिंग के कारण महिला लंबे समय तक चुप रही और मानसिक रूप से टूटती गई.

पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

आखिरकार, एक अन्य ढोंगी बाबा की गिरफ्तारी से प्रेरित होकर महिला ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. माणिकपुर पुलिस ने ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज कर केस को पुणे के हडपसर थाने ट्रांसफर कर दिया है. पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है और यह भी जांच कर रही है कि उसने इसी तरह अन्य महिलाओं को भी शिकार बनाया है. यह मामला लोगों को ऐसे फर्जी बाबाओं से सतर्क रहने की चेतावनी देता है.

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Tags: Fake godman rape case MaharashtraMumbai Crime NewsPalghar godman arrestedPune woman rape case
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