जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में बल्लेबाज फुरकान के हेलमेट पर लगा दिखा फिलिस्तीनी झंडा, आनन-फानन में पुलिस ने उठाया ये कदम

Palestine flag controversy in Jammu: जम्मू में एक मैच के दौरान एक खिलाड़ी को फिलिस्तीन के झंडे वाला हेलमेट पहने हुए देखे जाने के बाद चल रही जम्मू और कश्मीर चैंपियंस लीग में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. इस घटना ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा और अब इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, बुधवार को जम्मू ट्रेलब्लेज़र्स के खिलाफ मैच के दौरान टीम JK11 किंग्स के क्रिकेटर फुरकान भट्ट को फिलिस्तीनी झंडे वाला हेलमेट पहने देखा गया था.

इस मामले को तुरंत अधिकारियों के ध्यान में लाया गया और वेरिफिकेशन के लिए आगे भेजा गया. सूत्रों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हेलमेट के इस्तेमाल के बारे में पूछताछ के लिए फुरकान भट्ट को बुलाया है.

क्या थी इसके पीछे की मंशा? (What was the intention behind this?)

बताया जा रहा है कि अधिकारी इसके पीछे की मंशा को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या किसी नियम या कानून का उल्लंघन हुआ है. यह विवाद और बढ़ गया है क्योंकि पुलिस ने जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग के आयोजक को भी बुलाया है. जांचकर्ता यह जानना चाहते हैं कि हेलमेट को मैदान पर कैसे अनुमति दी गई और क्या मैच से पहले ठीक से जांच की गई थी.

पुलिस की निगरानी में जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग (Jammu and Kashmir Champions League under police surveillance)

मामले के बढ़ने के साथ ही पूरी लीग जम्मू ग्रामीण पुलिस की निगरानी में आ गई है. अधिकारी फिलहाल सभी संबंधित डिटेल्स का वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उन परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं जिनके कारण यह घटना हुई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूरी जांच चल रही है और पूरी तस्वीर साफ करने के लिए इस इवेंट से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी.

जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या कहा? (What did the Jammu and Kashmir Cricket Association say?)

इस बीच, News18 से बात करते हुए जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) ने कहा कि टूर्नामेंट में उसकी कोई भूमिका नहीं है. खिलाड़ी JKCA से जुड़ा हुआ नहीं है और इसलिए एसोसिएशन द्वारा कोई कार्रवाई करने का सवाल ही नहीं उठता.