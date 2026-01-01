Home > देश > जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में बल्लेबाज फुरकान के हेलमेट पर लगा दिखा फिलिस्तीनी झंडा, आनन-फानन में पुलिस ने उठाया ये कदम

जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में बल्लेबाज फुरकान के हेलमेट पर लगा दिखा फिलिस्तीनी झंडा, आनन-फानन में पुलिस ने उठाया ये कदम

Palestine Flag Controversy: जम्मू में जारी जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में बल्लेबाज फुरकान भट्ट के हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडा लगा रहने की वजह से पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: January 1, 2026 7:51:40 PM IST

Palestine flag controversy
Palestine flag controversy


Palestine flag controversy in Jammu: जम्मू में एक मैच के दौरान एक खिलाड़ी को फिलिस्तीन के झंडे वाला हेलमेट पहने हुए देखे जाने के बाद चल रही जम्मू और कश्मीर चैंपियंस लीग में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. इस घटना ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा और अब इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, बुधवार को जम्मू ट्रेलब्लेज़र्स के खिलाफ मैच के दौरान टीम JK11 किंग्स के क्रिकेटर फुरकान भट्ट को फिलिस्तीनी झंडे वाला हेलमेट पहने देखा गया था.

You Might Be Interested In

इस मामले को तुरंत अधिकारियों के ध्यान में लाया गया और वेरिफिकेशन के लिए आगे भेजा गया. सूत्रों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हेलमेट के इस्तेमाल के बारे में पूछताछ के लिए फुरकान भट्ट को बुलाया है.

क्या थी इसके पीछे की मंशा? (What was the intention behind this?)

बताया जा रहा है कि अधिकारी इसके पीछे की मंशा को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या किसी नियम या कानून का उल्लंघन हुआ है. यह विवाद और बढ़ गया है क्योंकि पुलिस ने जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग के आयोजक को भी बुलाया है. जांचकर्ता यह जानना चाहते हैं कि हेलमेट को मैदान पर कैसे अनुमति दी गई और क्या मैच से पहले ठीक से जांच की गई थी.

You Might Be Interested In

देश में पहली बुलेट ट्रेन कब होगी शुरू? कहां से कहां तक चलेगी, रेल मंत्री ने बताया

पुलिस की निगरानी में जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग (Jammu and Kashmir Champions League under police surveillance)

मामले के बढ़ने के साथ ही पूरी लीग जम्मू ग्रामीण पुलिस की निगरानी में आ गई है. अधिकारी फिलहाल सभी संबंधित डिटेल्स का वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उन परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं जिनके कारण यह घटना हुई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूरी जांच चल रही है और पूरी तस्वीर साफ करने के लिए इस इवेंट से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी.

जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या कहा? (What did the Jammu and Kashmir Cricket Association say?)

इस बीच, News18 से बात करते हुए जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) ने कहा कि टूर्नामेंट में उसकी कोई भूमिका नहीं है. खिलाड़ी JKCA से जुड़ा हुआ नहीं है और इसलिए एसोसिएशन द्वारा कोई कार्रवाई करने का सवाल ही नहीं उठता.

Guwahati Howrah Vande Bharat: मोदी सरकार का ‘न्यू ईयर गिफ्ट’! इस दिन से पटरी पर दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर, जान लीजिये रूट और किराया

You Might Be Interested In
Tags: Cricket League JammuFurqan BhatJammu Kashmir Champions LeagueJammu Kashmir PolicePalestine flag controversy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025
जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में बल्लेबाज फुरकान के हेलमेट पर लगा दिखा फिलिस्तीनी झंडा, आनन-फानन में पुलिस ने उठाया ये कदम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में बल्लेबाज फुरकान के हेलमेट पर लगा दिखा फिलिस्तीनी झंडा, आनन-फानन में पुलिस ने उठाया ये कदम
जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में बल्लेबाज फुरकान के हेलमेट पर लगा दिखा फिलिस्तीनी झंडा, आनन-फानन में पुलिस ने उठाया ये कदम
जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में बल्लेबाज फुरकान के हेलमेट पर लगा दिखा फिलिस्तीनी झंडा, आनन-फानन में पुलिस ने उठाया ये कदम
जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में बल्लेबाज फुरकान के हेलमेट पर लगा दिखा फिलिस्तीनी झंडा, आनन-फानन में पुलिस ने उठाया ये कदम