पाकिस्तान की ‘फतह-4’ क्रूज मिसाइल भारत के कई शहरों पर कर सकती है हमला, जानें इंडिया के पास क्या है तोड़? जिससे डरता है पड़ोसी

Pakistans Fatah-4 Cruise Missile vs Nirbhay cruise missile: पड़ोसी ‘दु्श्मन’ देश पाकिस्तान ने मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) को ज़मीन से लॉन्च होने वाली ‘फ़तह-4’ क्रूज़ मिसाइल के अपने बनाए हुए ज़्यादा रेंज वाले वर्जन का सफल परीक्षण किया. पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की मानें तो फतह-4 मिसाइल का परीक्षण सफल रहा है. पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने एक बयान में कहा कि 750 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है. इस मिसाइल को पाकिस्तानी सीमा पर स्थित भारतीय सैन्य अड्डों के लिए खतरनाक माना जाता है. सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आई है कि फतह-4 मिसाइल भारतीय एयरबेस और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों को भी निशाना बना सकती है. इसकी जद में दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई इलाके हैं.

भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, पाकिस्तान की फतह-4 (Fatah-4) क्रूज मिसाइल के मुकाबले भारत के पास कई मिसाइलें मौजूद हैं. भारत के पास फिलहाल ब्रह्मोस (BrahMos) सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और निर्भय (Nirbhay) सबसोनिक जैसी क्रूज मिसाइल हैं, जो अत्यधिक घातक और उन्नत मिसाइल प्रणालियां हैं. ये मिसाइलें पूरे पाकिस्तान में कहीं पर हमला करने की ताकत रखती हैं.

फतह-4 की खूबियां

क्रूज़ मिसाइल बहुत सटीकता के साथ लंबी दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है.

फ़तह-4′ के बेस वर्जन की रेंज 750 किलोमीटर तक है.

यह 5 मीटर की सटीकता के साथ लक्ष्यों को निशाना बना सकती है.

‘फ़तह-4’ इस्लामाबाद की सेना की रॉकेट फ़ोर्स कमांड की एक पारंपरिक क्रूज़ मिसाइल है.

यह एयर डिफ़ेंस से बचने और रडार की पकड़ में ना आने के लिए लगभग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है

यह मिसाइल त्याधुनिक उपकरणों से लैस यह हथियार प्रणाली, दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणाली को

चकमा देने और उच्च परिशुद्धता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम है.

यह मिसाइल उड़ान के दौरान मैक 0.7 की गति तक पहुंच सकती है.

फतह-4 मिसाइल की सबसे खास बात इसकी सर्कुलर एरर प्रॉबबिल्टी (CEP) है.

फतह-4 अपने तय लक्ष्य से सिर्फ 4 मीटर की त्रुटि से लक्ष्य को साध सकती है.

फतह-4 मिसाइल दुश्मन के रडार से बचने के लिए जमीन से सिर्फ 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है.

इसमें 330 किलोग्राम का पेलोड लगाया जा सकता है.

इस मिसाइल की लंबाई 7.5 मीटर और कुल वजन 1530 किलोग्राम है.

निर्भय मिसाइल की मुख्य खूबियां

इसकी मारक क्षमता 1,000 किलोमीटर से 1,500 किलोमीटर के बीच है. यह पाकिस्तान के करीब-करीब सभी शहरों पर हमला करने में कारगर है.

यह मिसाइल पारंपरिक (Conventional) और परमाणु (Nuclear) दोनों प्रकार के 200 से 300 किलोग्राम तक के हथियारों/पेलोड को ले जाने में सक्षम है.

यह रडार की पकड़ से बचने के लिए जमीन या समुद्र की सतह से बेहद कम ऊंचाई (लगभग 50 मीटर) पर उड़ान भरने में सक्षम है.

यह अपने लक्ष्य के पास पहुंचकर मंडराने (loitering) और सही समय आने पर सटीक हमला करने में सक्षम है

शुरुआत में बूस्टर रॉकेट मोटर और बाद में कुशल टर्बofan/टर्बो-जेट इंजन का उपयोग किया जाता है.

यह सबसोनिक मिसाइल है जिसकी गति लगभग 0.7 से 0.9 मैक (Mach) होती है,

पाकिस्तान की फतह-4 के मुकाबले S-400 है ज्यादा ताकतवर