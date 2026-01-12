Home > देश > 2026 में भारत पर मंडराया खतरा! नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा पाक, आधी रात फायरिंग से गूंजा कश्मीर

2026 में भारत पर मंडराया खतरा! नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा पाक, आधी रात फायरिंग से गूंजा कश्मीर

Jammu-Kashmir: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देशभर में अब भी दहशत का माहौल है. कब पाक के नापाक इरादे जाग जाएं किसी को नहीं पता. वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. वहीं एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक इरादे देखने को मिले हैं.

By: Heena Khan | Published: January 12, 2026 8:13:25 AM IST

pakistan terror activities
pakistan terror activities


Jammu-Kashmir: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देशभर में अब भी दहशत का माहौल है. कब पाक के नापाक इरादे जाग जाएं किसी को नहीं पता. वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. वहीं एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक इरादे देखने को मिले हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रविवार शाम को जम्मू और कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास के इलाकों में संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखी गई. सुरक्षा बलों के अनुसार, ये ड्रोन पाकिस्तान से भारतीय इलाके में घुसे, कुछ मिनट तक मंडराते रहे और फिर वापस चले गए. ड्रोन देखे जाने के बाद, सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया.

सेना ने की फायरिंग

जानकारी के मुताबिक राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में, LoC के पास गनिया-कलसियां ​​गांव के ऊपर शाम करीब 6:35 बजे ड्रोन गतिविधि देखी गई, अधिकारियों के अनुसार, सेना के जवानों ने ड्रोन देखते ही मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी समय, राजौरी जिले के तेरियाथ इलाके के खब्बर गांव में एक और ड्रोन देखा गया. यह ड्रोन कालाकोट के धरमसाल गांव की तरफ से आया और भर्ख की ओर बढ़ा. ड्रोन में एक चमकती हुई लाइट थी, जिससे उसे पहचानने में मदद मिली. सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में, चक बबराल गांव के ऊपर शाम करीब 7:15 बजे एक ड्रोन जैसा उड़ने वाला डिवाइस कई मिनट तक मंडराता रहा. इसके बाद वह पाकिस्तान की ओर लौट गया.

ड्रोन से गिराया हथियारों का जखीरा

यह ध्यान देने वाली बात है कि शुक्रवार रात को, सुरक्षा बलों ने सांबा जिले के घगवाल इलाके के पलौरा गांव में एक ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया. अधिकारियों के अनुसार, यह ड्रोन भी पाकिस्तान से आया था. बरामद सामान में दो पिस्तौल, तीन मैगज़ीन, 16 कारतूस और एक ग्रेनेड शामिल थे.

Tags: operation sindoorPahalgam attackpakistani terrorist
