India Pakistan Tension: PAK ने बदला लेने के लिए की गिरी हुई हरकत, भारतीय राजनयिकों को ऐसे कर रहा परेशान…जाने भारत ने कैसे दिया जवाब?

India Pakistan Tension: पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि वह अकेले दम पर भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में यह देखा भी है। लेकिन अब पड़ोसी मुल्क अपनी नीचता पर उतर आया है। खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान ने नया हथकंडा अपनाते हुए भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की बुनियादी सुविधाओं पर पाबंदियां लगा दी हैं। खबर सामने आने के बाद, शीर्ष सरकारी सूत्रों ने इसे जानबूझकर उठाया गया कदम और वियना कन्वेंशन का उल्लंघन बताया है।

रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पाक में मौजूद भारतीय कूटनीतिक कर्मियों की जिंदगी और कामकाज को प्रभावित करने के लिए ये कदम उठाया है। साफ है कि ये कार्रवाई भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सिंधु जल संधि के कड़ाई से पालन के बाद से तिलमिलाकर की गई।

पाक की गंदी चाल

रिपोर्टों के अनुसार, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन्स ने भारतीय उच्चायोग परिसर तक गैस पाइपलाइन बिछा दी है, लेकिन गैस की आपूर्ति रोक दी गई है। स्थानीय सिलेंडर विक्रेताओं को भी भारतीय कर्मचारियों को गैस न बेचने का आदेश दिया गया है, जिससे उन्हें महंगे और कठिन विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

इसके अलावा, कर्मचारियों को स्वच्छ पानी भी नहीं मिल पा रहा है। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने वाले विक्रेता भी मिशन को पानी नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण भारतीय कर्मचारियों को बिना फ़िल्टर किया हुआ पानी पीना पड़ रहा है, जो पीने के लिए सुरक्षित नहीं है।

सूचनाओं के प्रवाह को रोकने के लिए, स्थानीय समाचार पत्र विक्रेताओं को मिशन को समाचार पत्र न बेचने का निर्देश दिया गया है। भारतीय अधिकारियों ने राजनयिक कर्मचारियों को स्थानीय समाचारों से दूर रखने के इस कदम को एक दोषपूर्ण कदम माना है।

भारत-पाक के बीच गहरा होता तनाव

2019 के पुलवामा हमले और बालाकोट हवाई हमले के बाद से दोनों देशों के बीच कोई उच्च स्तरीय वार्ता नहीं हुई है। हाल के महीनों में, ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि के सख्त पालन के कारण तनाव और बढ़ गया है। साथ ही, पाकिस्तान की ओर से की गई ये हरकतें रिश्तों को और भी खराब करेंगी।

