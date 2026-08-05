Home > क्राइम > तबाही मचाने की थी तैयारी! पाकिस्तान की करतूत का खुलासा? कौन है पुलिस की गिरफ्त में आया मंजीत सिंह

तबाही मचाने की थी तैयारी! पाकिस्तान की करतूत का खुलासा? कौन है पुलिस की गिरफ्त में आया मंजीत सिंह

Pakistan Terror Attack: पुलिस ने मौके पर ही आरोपी मंजीत सिंह को पकड़ लिया और खालडा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है,

By: JP Yadav | Published: August 5, 2026 11:02:02 AM IST

तबाही मचाने की थी तैयारी! पाकिस्तान की करतूत का खुलासा? कौन है पुलिस की गिरफ्त में आया मंजीत सिंह
तबाही मचाने की थी तैयारी! पाकिस्तान की करतूत का खुलासा? कौन है पुलिस की गिरफ्त में आया मंजीत सिंह


Pakistan Terror Attack: दुश्मन देश भले ही अपनी अंदरूनी समस्या से परेशान हो, लेकिन भारत के खिलाफ अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है. वह लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है, जिससे नुकसान पहुंचाया जा सके. इसी कड़ी में मंगलवार (04 अगस्त, 2026) को पंजाब के तरनतारन में पाकिस्तान से आए 3 ड्रोन को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने मार गिराया है. इसके बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए. वहीं, पाकिस्तान की ड्रोन चाल नाकाम होने और पंजाब में हथियारों की खेप बरामद होने के बाद अब 15 अगस्त से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड़ पर आ गई हैं.  

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान से भेजे गए तीन ड्रोन भारतीय सीमा में मार गिराए हैं जबकि 7 पिस्टल, एक गन, 89 कारतूस और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. इसके साथ ही तरनतारन में एक तस्कर मंजीत सिंह को भी पकड़ा गया है. 

You Might Be Interested In

कुछ देर बाद ड्रोन हुए गायब

बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात को पाकिस्तान की तरफ से भारतीय इलाके में 3 ड्रोन भेजे गए. इस पर अलर्ट पर बीएसएफ के जवानों ने फोर्स का इस्तेमाल करते हुए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए. सूत्रों के मुताबिक, खालड़ा सेक्टर में तैनात बीएसएफ की 142वीं बटालियन के जवानों ने मंगलवार की रात को बीओपी मंगली पोस्ट पर ड्रोन की मूवमेंट महसूस की. इसके साथ ही बीएसएफ के जवानों ने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार 3 ड्रोन एक ही तरफ आ रहे हैं. 

 इसके चलते बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन गायब हो गए.  मौके पर अधिकारियों ने एक स्मगलर को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसकी पहचान मंजीत सिंह के रूप में हुई, जो गांव वान (जिला तरनतारन) के रूप में हुई. 

बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी

तरनतारन जिले के एसएसपी सुरिंदर लांबा ने बताया कि हथियारों की यग खेप तस्करों ने पाकिस्तान में बैठे तस्करों से संपर्क करके मंगवाई थी.  एसएसपी ने बताया कि तीन ड्रोन के जरिए तस्करी करके लाई गई हथियारों की खेप की बरामदगी बीएसएफ की बड़ी कामयाबी है.

Tags: pakistan terror attack
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अरबाज खान की ये 6 फिल्में नहीं करनी चाहिए मिस

August 4, 2026

टीम इंडिया पहुंची श्रीलंका, गिल-यशस्वी मस्ती करते दिखे

August 4, 2026

ज्यादा हेयर स्पा के नुकसान

August 4, 2026

सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली...

August 3, 2026

ज्यादा मूंग दाल खाने के नुकसान

August 3, 2026

इन 6 अनोखे किरदार में नजर आ चुके हैं सुनील...

August 3, 2026
तबाही मचाने की थी तैयारी! पाकिस्तान की करतूत का खुलासा? कौन है पुलिस की गिरफ्त में आया मंजीत सिंह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तबाही मचाने की थी तैयारी! पाकिस्तान की करतूत का खुलासा? कौन है पुलिस की गिरफ्त में आया मंजीत सिंह
तबाही मचाने की थी तैयारी! पाकिस्तान की करतूत का खुलासा? कौन है पुलिस की गिरफ्त में आया मंजीत सिंह
तबाही मचाने की थी तैयारी! पाकिस्तान की करतूत का खुलासा? कौन है पुलिस की गिरफ्त में आया मंजीत सिंह
तबाही मचाने की थी तैयारी! पाकिस्तान की करतूत का खुलासा? कौन है पुलिस की गिरफ्त में आया मंजीत सिंह