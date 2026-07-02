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‘अल्लाह न करे…’, फिर Pakistan को औकात दिखाएगा भारत! इस बार जल में होगी जंग; आखिर किस बात से बौखलाए पाक रक्षा मंत्री?

Pakistan India water war: सिंधु जल समझौता एक बार फिर पाकिस्तान और भारत में तनाव बढ़ता दिख रहा है. दरअसल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के साथ 'जल युद्ध' की धमकी दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आसिफ ने यह धमकी भारत द्वारा सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को रोकने के जवाब में दी है.

By: Heena Khan | Last Updated: July 2, 2026 11:17:49 AM IST

ind pak war
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Pakistan India water war: एक बार फिर पाकिस्तान और भारत में तनाव बढ़ता दिख रहा है. दरअसल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के साथ ‘जल युद्ध’ की धमकी दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आसिफ ने यह धमकी भारत द्वारा सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को रोकने के जवाब में दी है. जानकारी के मुताबिक, पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा संधि को निलंबित करने के बाद से ही पाकिस्तान काफी तंग आ चुका था. जिसे लेकर आसिफ ने कहा, “अगर यह मामला शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं हुआ, तो अल्लाह न करे पानी को लेकर युद्ध भी हो सकता है.

भारत कर रहा अर्थव्यवस्था को बरर्बाद-आसिफ 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बुधवार को इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर आयोजित एक सेमिनार में ये बातें कहीं. पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए यह सेमिनार आयोजित किया था. आसिफ ने दावा किया कि भारत पानी को एक विवादित मुद्दा बनाने पर तुला हुआ है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भारत जानबूझकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जो काफी हद तक कृषि पर निर्भर है.आसिफ ने तर्क दिया कि सिंधु नदी प्रणाली के पानी के बंटवारे को लेकर 1960 का समझौता दोनों देशों के बीच कई युद्धों के बावजूद सफलतापूर्वक और बिना किसी रुकावट के काम करता रहा है. आसिफ की खोखली धमकियां पानी के विवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की पाकिस्तान की लगातार कोशिशों का हिस्सा हैं.

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कश्मीर के बाद पाकिस्तान के लिए खड़ी हुई एक और आफत 

दशकों से, पाकिस्तान की कूटनीति मुख्य रूप से कश्मीर मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमती रही है. हालांकि, सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले ने इस्लामाबाद को मजबूर कर दिया है. पानी का मुद्दा अब पाकिस्तान की वैश्विक बातचीत का एक अहम हिस्सा बन गया है. जम्मू-कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया. इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे; यह हमला ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ ने किया था, जो पाकिस्तानी धरती से काम करने वाले समूह लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी (छद्म संगठन) है. हमले के जवाब में, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करके और उससे जुड़े सहयोग को रोककर अपनी लंबे समय से चली आ रही नीति को बदल दिया.

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Tags: india pak warPakistan NewsWorld news
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