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‘सिंधु जल संधि’ स्थगित होने पर भड़का पाकिस्तान, भारत को युद्ध छेड़ने की दी धमकी, जानें पूरा मामला

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि से जुड़े जल सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर भारत के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है. उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत ने दोहराया है कि 1960 की संधि स्थगित रहेगी.

By: Shivangi Shukla | Published: June 22, 2026 9:33:47 AM IST

'सिंधु जल संधि' स्थगित होने पर भड़का पाकिस्तान
'सिंधु जल संधि' स्थगित होने पर भड़का पाकिस्तान


पाकिस्तान की ओर से युद्ध की बयानबाजी जारी है. एक बार फिर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जल सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी जारी की है. 

यह चेतावनी तब दी गई जब नई दिल्ली ने दोहराया कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का उसका निर्णय अपरिवर्तित है. ये धमकी भरे बयान ऐसे समय में आए हैं जब पाकिस्तान में घरेलू अस्थिरता बढ़ रही है और आंतरिक जल संकट गहराता जा रहा है, जिसे विशेषज्ञ लंबे समय से चले आ रहे संसाधन कुप्रबंधन से जोड़ रहे हैं.

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क्या है पूरा मामला 

शनिवार को एआरवाई न्यूज से बात करते हुए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने जल तक पहुंच को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जोड़ा और संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी. उन्होंने कहा, “जिस क्षण हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, और जल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है, खतरे में है, हम भारत के खिलाफ निश्चित रूप से युद्ध छेड़ देंगे.” पाकिस्तानी मंत्री ने आगे कहा कि अगर इस्लामाबाद को यह पता चलता है कि भारत पाकिस्तान की जल आपूर्ति में हस्तक्षेप करने के लिए “खतरनाक गति” से आगे बढ़ रहा है, तो वह सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है.

सिंधु जल संधि निलंबित

अप्रैल 2025 में पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद, भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित रखने के अपने रुख पर कायम है. नई दिल्ली ने कहा है कि यह संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकी गतिविधियों के ढांचे के खिलाफ विश्वसनीय और ठोस कार्रवाई नहीं करता. विश्व बैंक की मध्यस्थता से संपन्न इस संधि के तहत पाकिस्तान को ऐतिहासिक रूप से सिंधु नदी बेसिन के लगभग 80 प्रतिशत जल का उपयोग कृषि आवश्यकताओं के लिए करने की अनुमति मिली हुई है. हालांकि, वर्तमान में पाकिस्तान द्वारा अपने उपलब्ध जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन की क्षमता को लेकर चिंताएं उभर रही हैं.

सिंधु जल संधि के बारे में 

सिंधु जल संधि ने सिंधु नदी प्रणाली और उसकी पांच सहायक नदियों; सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे और सूचना आदान-प्रदान के लिए एक ढांचा स्थापित किया है. संधि व्यवस्था के तहत, पश्चिमी नदियों चेनाब, झेलम और सिंधु का जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया, जबकि भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर असीमित अधिकार प्राप्त हुए. संधि के तहत भारत ने पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए करने का सीमित अधिकार भी बरकरार रखा, जिनमें गैर-उपभोग्य उपयोग, कृषि, घरेलू आवश्यकताएं और जलविद्युत उत्पादन शामिल हैं.

पानी का हथियार के रूप में उपयोग

अपने संबोधन के दौरान, आसिफ ने भारत पर “जल का दुरुपयोग” करने का आरोप लगाया और चेनाब नदी में जल प्रवाह में हेरफेर करने तथा जलवैज्ञानिक आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया। हालांकि, इन आरोपों को लगाते हुए मंत्री ने स्वीकार किया कि उनके पास पिछले एक वर्ष के घटनाक्रमों से संबंधित अद्यतन जानकारी नहीं है. फिर भी उन्होंने पाकिस्तानी टीमों द्वारा किए गए पूर्व निरीक्षणों का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्होंने “लगभग 115 निरीक्षण” किए थे. बता दें कि पाकिस्तान की आंतरिक जल प्रबंधन चुनौतियां और भी गंभीर हो गई हैं, जिससे लगभग एक तिहाई आबादी, विशेष रूप से सिंध और बलूचिस्तान में, गंभीर जल संकट से प्रभावित है.

‘भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान तक न पहुंचे’

आसिफ की ये टिप्पणियां भारतीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के बयान के बाद आईं, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि भारत का लक्ष्य जून 2028 तक पाकिस्तान को सिंधु नदी के जल प्रवाह को पूरी तरह से रोकना है. पाटिल ने कहा कि भारत संधि को स्थगित रखने के केंद्र के निर्णय के अनुरूप कार्य करना जारी रखेगा.

पाटिल ने सिंधु जल संधि पर चर्चा करते हुए समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, “संधि अभी भी लागू है; बल्कि, इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह निर्णय लिए जाने के बाद से, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि वहां एक बूंद भी पानी न बहे. प्रधानमंत्री के निर्देशों के तहत, गृह मंत्री अमित शाह भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं, और हम इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं.”

Tags: indiapakistan
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