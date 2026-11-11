गोरे होने के चक्कर में किडनी, नर्वस सिस्टम फेल! चेहरे पर लगाने वाली पाकिस्तान की क्रीम पर डर्मेटोलॉजिस्ट ने क्या बताया?

Goree Cream Side Effects: गोरा दिखने की चाहत में इस्तेमाल की जाने वाली एक फेयरनेस क्रीम आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. चेहरे पर निखार लाने और त्वचा का रंग हल्का करने का दावा करने वाली पाकिस्तान मेड ‘गौरी’ (Goree) ब्यूटी क्रीम को लेकर गंभीर खुलासा हुआ है. इसमें मरकरी यानी पारे की खतरनाक मात्रा होने का दावा किया गया है. यह जरहीली धातु त्वचा के रास्ते शरीर में पहुंचकर किडनी, नर्वस सिस्टम और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है. हैरानी की बात यह है कि सरकारी चेतावनी के बावजूद यह क्रीम भारत के कई बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकने की खबरें सामने आई हैं.

क्रीम में 5700 ppm तक मरकरी होने का किया गया दावा

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. प्रेरणा शर्मा के अनुसार, गौरी क्रीम में मरकरी का लेवल 5700 ppm तक पाया गया है, जबकि सेफ लिमिट 1 ppm से कम बताई गई है. हालांकि, इस खास सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट और डेटा के लिए इंडिपेंडेंट, ऑफिशियल कन्फर्मेशन की ज़रूरत है. सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSCO) ने भी सितंबर 2026 में गौरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम के बारे में एक पब्लिक हेल्थ वॉर्निंग जारी की थी. रेगुलेटर के अनुसार, ये प्रोडक्ट्स भारत में बिक्री के लिए ऑथराइज़्ड नहीं हैं और इनमें परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा हेवी मेटल्स हो सकते हैं.

किडनी से लेकर ब्रेन तक डाल सकते हैं टॉक्सिक असर

मरकरी एक टॉक्सिक हेवी मेटल है. यह स्किन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद शरीर में एब्जॉर्ब हो सकता है. लंबे समय तक इसके कॉन्टैक्ट में रहने से किडनी डैमेज हो सकती है, साथ ही नर्वस सिस्टम और ब्रेन पर भी बुरा असर पड़ सकता है. कुछ मामलों में, स्किन की प्रॉब्लम्स जैसे रेडनेस, खुजली और इरिटेशन भी हो सकती हैं.

असल में, कुछ फेयरनेस क्रीम में मरकरी का इस्तेमाल स्किन में मेलेनिन के प्रोडक्शन पर असर डालने के लिए किया जाता है. मेलेनिन वह पिगमेंट है जो हमारी स्किन का नेचुरल रंग तय करता है. इसके प्रोडक्शन को बिगाड़ने से स्किन हल्की दिख सकती है, लेकिन यह खूबसूरती के लिए सेफ तरीका नहीं है.

महाराष्ट्र में किडनी की बीमारी के मामले चिंता में

महाराष्ट्र में 18 से ज़्यादा महिलाओं के किडनी की दिक्कत बताने के बाद इस क्रीम को लेकर चिंता बढ़ गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन महिलाओं ने क्रीम का इस्तेमाल किया, जिसके बाद प्रोडक्ट की टेस्टिंग की गई. महाराष्ट्र FDA ने गौरी समेत कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर चेतावनी जारी की और इसकी बिक्री के खिलाफ एक्शन लिया. हालांकि, मेडिकल जांच से यह पता लगाना बाकी है कि क्या इन सभी मामलों में बीमारी की अकेली वजह क्रीम थी.

भोपाल में सेल्स और सप्लाई नेटवर्क की जांच

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब इस क्रीम की बिक्री पर सवाल उठ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्रोडक्ट चौक बाजार की दुकानों के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मिल रहा है. इसकी कीमत 150 से 800 रुपये तक है. मामले का संज्ञान लेते हुए मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने संबंधित विभागों को जांच करने का निर्देश दिया है. भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह के मुताबिक, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बैन के बावजूद ये प्रोडक्ट्स मार्केट में कैसे पहुंच रहे हैं और इनके पीछे कौन सा सप्लाई नेटवर्क है.

कस्टमर्स को क्या करना चाहिए?

CDSCO ने लोगों को गौरी और चांदनी जैसी बिना इजाज़त वाली क्रीम खरीदने या इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी है. कॉस्मेटिक्स खरीदते समय कस्टमर्स को मैन्युफैक्चरर का नाम, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, और कोई भी ज़रूरी लाइसेंस या इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन की जानकारी देख लेनी चाहिए. अगर कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे इनका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

गोरी रंगत के चक्कर में अपनी सेहत को खतरे में डालना समझदारी नहीं है. स्किन का नेचुरल रंग बदलने का दावा करने वाले प्रोडक्ट्स की चमक के पीछे छिपे खतरों को नजरंदाज करना महंगा पड़ सकता है.