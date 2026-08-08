Home > क्राइम > खूबसूरत युवती की तस्‍वीर देख खुद को नहीं रोक सका भारतीय जवान, कर डाला कांड! 2 महीने बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

खूबसूरत युवती की तस्‍वीर देख खुद को नहीं रोक सका भारतीय जवान, कर डाला कांड! 2 महीने बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Pakistan Honey Trap Case: IAF विंग कमांडर को मई में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (OSA) के तहत  एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव द्वारा हनी ट्रैप किए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

By: JP Yadav | Published: August 8, 2026 1:23:47 PM IST

खूबसूरत युवती की तस्‍वीर देख खुद को नहीं रोक सका भारतीय जवान, कर डाला कांड! 2 महीने बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा
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Pakistan Honey Trap Case: भारतीय वायु सेना (IAF) के ऑफिसर को पाकिस्तान ऑपरेटिव को डिफेंस डेटा लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. सोशल मीडिया पर युवती ने उन्हें ‘हनी-ट्रैप’ किया.  इस बाबत दिल्ली पुलिस ने शनिवार (08 अगस्त, 2026) को बताया कि इंडियन एयर फोर्स (IAF) के एक 44 वर्षीय विंग कमांडर को मई में सोशल मीडिया पर एक युवती द्वारा हनी-ट्रैप किए जाने के बाद एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ सेंसिटिव डिफेंस जानकारी और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.  मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक, ऑफिसर का नाम नहीं बताया गया है, और पुलिस ने 31 मई को कस्टडी में लिए जाने के लगभग 50 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी की जानकारी शेयर की.

दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि जांच टीम ने 30 जुलाई को संबंधित कोर्ट में मामले में चार्जशीट पेश की. बयान में कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स अधिकारियों की शिकायत के आधार पर एक मौजूदा एयरफोर्स ऑफिसर को 30 मई को एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव द्वारा हनी ट्रैप में फंसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जांच के बाद 30 जुलाई को संबंधित कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई. मामला अभी विचाराधीन है. 

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स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होने के बाद IAF ऑफिसर पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (OSA) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. 31 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा उनसे जॉइंट पूछताछ के बाद ऑफिसर को शहर की एक कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें जून में ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अधिकारियों ने कहा कि वह अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं.

टेक्स्ट, टेलीफोन पर बातचीत और एक ऐप

कथित तौर पर अपनी पर्सनल लाइफ में दिक्कतों का सामना कर रहे एक ऑफिसर ने कहा कि विंग कमांडर इस साल की शुरुआत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक युवती से कथित तौर पर दोस्ती हुई थी. उन्होंने एक सिक्योर कम्युनिकेशन ऐप के ज़रिए टेक्स्ट का आदान-प्रदान किया और टेलीफोन पर भी बातचीत की. 

पाकिस्तान की युवती ने जीता भरोसा फिर दिया धोखा

ऑफिसर ने बताया कि उनका भरोसा जीतने के बाद युवती ने उन्हें तस्वीरों और वीडियो के ज़रिए भारतीय डिफेंस सिस्टम से जुड़े कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सेंसिटिव डिटेल्स शेयर करने के लिए धोखा दिया. उसने उनसे कथित तौर पर अपने साथी के मोबाइल फोन पर एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी कहा, जो शायद स्पाइवेयर या रिमोट एक्सेस मैलवेयर के तौर पर काम करता था.इसका इस्तेमाल फोन का डेटा चुराने और उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए किया जाता था. 

दिल्ली पुलिस ने जुटाए सबूत

एक और ऑफिसर ने कहा कि कथित जासूसी का मामला तब सामने आया जब IAF की इंटेलिजेंस विंग को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ज़रिए ऑफिसर की एक्टिविटीज़ के बारे में पता चला और उन्होंने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के साथ उनके खिलाफ डिटेल्स और सबूत शेयर किए. ऑफिसर को लीगल एक्शन के लिए स्पेशल सेल को सौंप दिया गया. 

Tags: crime newshome-hero-pos-1
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