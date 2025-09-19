‘पाकिस्तान में घर जैसा लगता है’ सैम पित्रोदा के बयान से फिर मचा बवाल
Home > देश > ‘पाकिस्तान में घर जैसा लगता है’ सैम पित्रोदा के बयान से फिर मचा बवाल

‘पाकिस्तान में घर जैसा लगता है’ सैम पित्रोदा के बयान से फिर मचा बवाल

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा (Sam Pitroda) ने एक बार फिर से विवादित (Controversial Statement) बयान दिया है. उनके द्वारा दिए गए बयान से राजनीति गलियारों (Political Corridors) में सिसायत गर्मा गई है. आइए जानते हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा कि उनके बचान से एक नया विवाद शुरू हो गया है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: September 19, 2025 2:46:56 PM IST

Sam Pitroda Controversail Statement
Sam Pitroda Controversail Statement

Sam Pitroda Controversial Statement: कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. इस बार उन्होंने भारत की विदेश नीति पर बात करते हुए पाकिस्तान को लेकर विवादित टिप्पणी की है, उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. 
 
सैम पित्रोदा के किस बयान से मचा विवाद

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा कि उसे पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान के साथ बातचीत को प्राथमिकता देनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि  “मैं पाकिस्तान गया हूं, मुझे वहां घर जैसा लगता है.” इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बांग्लादेश और नेपाल में भी ऐसा ही महसूस हुआ, जैसे कि वह किसी दूसरे देश में न हों.

सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने किया हमला

सैम पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी ने उनपर जुबानी हमला किया है. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा का यह बयान कोई आश्चर्य की बात नहीं है. उन्होंने 26/11 मुंबई हमले का जिक्र करते हुए कहा कि शायद यही वजह थी कि यूपीए सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की थी. प्रदीप भंडारी ने पित्रोदा को ‘पाकिस्तान का पसंदीदा, कांग्रेस का चहेता’ करार कर दिया है. 

पूर्व में भी दे चुके हैं विवादित बयान

यह पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा ने कोई ऐसा बयान दिया है, जिससे विवाद हुआ हो. इससे पहले भी उन्होंने भारत-चीन संबंधों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत चीन के खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है. राजीव गांधी के करीबी टेक्नोक्रेट (Technocrat) रहे सैम पित्रोदा को गांधी परिवार का बेहद भरोसेमंद माना जाता है, लेकिन उनके बयान अक्सर पार्टी को असहज स्थिति में डाल देते हैं

Tags: Congress Leadercontroversial statementPolitical NewsPradeep BhandariSam Pitroda
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025

बोल्ड लुक में छाईं Huma Qureshi, सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का...

September 19, 2025

Game of Thrones वे मोमेंट्स जब दर्शकों की धड़कनें थम...

September 19, 2025

Dakota Johnson के बोल्ड आउटफिट्स ने बढ़ाई सोशल मीडिया की...

September 19, 2025
‘पाकिस्तान में घर जैसा लगता है’ सैम पित्रोदा के बयान से फिर मचा बवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘पाकिस्तान में घर जैसा लगता है’ सैम पित्रोदा के बयान से फिर मचा बवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘पाकिस्तान में घर जैसा लगता है’ सैम पित्रोदा के बयान से फिर मचा बवाल
‘पाकिस्तान में घर जैसा लगता है’ सैम पित्रोदा के बयान से फिर मचा बवाल
‘पाकिस्तान में घर जैसा लगता है’ सैम पित्रोदा के बयान से फिर मचा बवाल
‘पाकिस्तान में घर जैसा लगता है’ सैम पित्रोदा के बयान से फिर मचा बवाल