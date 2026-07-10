Home > देश > न कर सौदा दिलों का जबरदस्ती ऐ मेरे रक़ीब, दिलों की आग हैं लगाए न लगे बुझाए न बुझे; पकड़ौआ विवाह का आगाज़ हुआ पर अंजाम नहीं

न कर सौदा दिलों का जबरदस्ती ऐ मेरे रक़ीब, दिलों की आग हैं लगाए न लगे बुझाए न बुझे; पकड़ौआ विवाह का आगाज़ हुआ पर अंजाम नहीं

बाढ़ में पकड़ौआ विवाह का मामला सामने आया है, जिसमें एक शादीशुदा महिला से जबरन विवाह करा दिया गया. लड़के ने कोर्ट मैरिज के दौरान विवाह से इनकार कर दिया. कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 10, 2026 7:46:51 PM IST

पकड़ौआ विवाह का आगाज़ हुआ पर अंजाम नहीं
पकड़ौआ विवाह का आगाज़ हुआ पर अंजाम नहीं


Bihar News: बिहार में एक ऐसी प्रथा हैं, जिसके अन्तर्गत शादी के लायक युवक को जबरदस्ती अगवा करके उसका विवाह उसकी मर्जी के बिना करवा दिया जाता हैं. बाढ़ में पकड़ौआ विवाह का मामला सामने आया है, जिसमें एक शादीशुदा महिला से जबरन विवाह करा दिया गया. लड़के ने कोर्ट मैरिज के दौरान विवाह से इनकार कर दिया. कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ.

     ”इश्क़ में भी कोई अंजाम हुआ करता है
    इश्क़ में याद है आग़ाज़ ही आग़ाज़ मुझे”

You Might Be Interested In

कराने वाले लड़के का नाम नीतीश कुमार है जो दो महीने पहले अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे और वहां उनकी मुलाकात जबरन शादी कराने वाली सीता देवी नाम की लड़की से हुई. सीता देवी हाथीदह की रहने वाली हैं. वो पहले से शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है. पति से तलाक के बाद सीता अपनी मां के साथ ही रह रही हैं. नीतीश की सीता से दो महीने पहले मुलाकात हुई और तब से दोनों के बीच फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी. 

क्या है पकड़ौआ विवाह समझिए

यह विवाह बिहार के पटना नवादा बेगूसराय में देखने को मिलती है जिसकी शुरुआत माना जाता है बेगूसराय जिले से, इसके अलावा यह पटना जिले के हिस्से मोकामा पंडारख बाढ़ जैसे इलाके में एक समय खूब चलन था. पकडौआ विवाह में गांव या परिवार के दबंग लोग इलाके के पढ़े लिखे और धन संपत्ति से संपन्न युवक का अपहरण कर लेते हैं, और उसकी शादी किसी लड़की से करा दिया जाता है. और विरोध करने पर युवक का पिटाई भी की जाती है. कई बार हथियार के दम पर युवक को डराया धमकाया जाता है, तथा उसके परिवार को भी धमका जाता है. तब जाकर युवक को परिवार वाले राजी हो जाते हैं.

जबरन कराया गया पकड़ौआ विवाह  

वहीं नीतीश का आरोप है कि वो बुधवार को बेगूसराय में जीडी कॉलेज गए थे, वहीं सीता देवी ने उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए कहा. नीतीश का कहना है कि वो सीता देवी को उनके घर छोड़ने के लिए गया, तो सीता के परिवार के लोगों ने उन्हें रात भर घर पर ही रुक जाने के लिए कहा. इसके बाद रात में जबरदस्ती मारपीट कर उनकी गांव के ही एक मंदिर में सीता से शादी करा दी. सीता देवी पटना में किसी हॉस्पिटल में नर्स हैं.

कोर्ट मैरिज के वक्त लड़ने से शादी से किया इनकार

शादी के बाद जब नीतीश और सीता कोर्ट मैरिज के लिए रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे, तब नीतीश ने शादी के पेपर पर साइन करने से मना कर दिया. हंगामा बढ़ता देख कोर्ट परिसर में मौजूद गार्ड ने दोनों को पकड़कर बाढ़ थाने की पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस अब आगे मामले की जांच में जुटी है.

Tags: badh newsbihar news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाने के नुकसान

July 10, 2026

10 जुलाई को रिलीज हुई फिल्में

July 10, 2026

फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कैसी होनी चाहिए डाइट?

July 10, 2026

डाइट में शामिल करें ये फ्रूट, प्रोटीन की कमी करेंगे...

July 10, 2026

आलोक नाथ के 6 आइकॉनिक बाबूजी के किरदार

July 10, 2026

‘धमाल 4’ के स्टारकास्ट की फीस

July 10, 2026
न कर सौदा दिलों का जबरदस्ती ऐ मेरे रक़ीब, दिलों की आग हैं लगाए न लगे बुझाए न बुझे; पकड़ौआ विवाह का आगाज़ हुआ पर अंजाम नहीं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

न कर सौदा दिलों का जबरदस्ती ऐ मेरे रक़ीब, दिलों की आग हैं लगाए न लगे बुझाए न बुझे; पकड़ौआ विवाह का आगाज़ हुआ पर अंजाम नहीं
न कर सौदा दिलों का जबरदस्ती ऐ मेरे रक़ीब, दिलों की आग हैं लगाए न लगे बुझाए न बुझे; पकड़ौआ विवाह का आगाज़ हुआ पर अंजाम नहीं
न कर सौदा दिलों का जबरदस्ती ऐ मेरे रक़ीब, दिलों की आग हैं लगाए न लगे बुझाए न बुझे; पकड़ौआ विवाह का आगाज़ हुआ पर अंजाम नहीं
न कर सौदा दिलों का जबरदस्ती ऐ मेरे रक़ीब, दिलों की आग हैं लगाए न लगे बुझाए न बुझे; पकड़ौआ विवाह का आगाज़ हुआ पर अंजाम नहीं