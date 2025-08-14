Rajasthan: लोगों को जिंदगी देने वाली डॉक्टर की इतनी बेरहमी से मौत, मिनटों में हुआ कुछ ऐसा, टुकड़ों में कट गई महिला

Rajasthan: राजस्थान के करौली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, यहाँ एक महिला डॉक्टर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें ये घटना करौली जिला मुख्यालय के पास सेंट जॉन्स स्कूल के पास हुई। दरअसल, यहाँ एक तेज़ रफ़्तार ट्रॉले ने स्कूटी सवार महिला डॉक्टर दीक्षा सिरोही को बुरी तरह कुचल डाला। इससे महिला डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर है।

पहिए के नीचे आया सिर

आपकी जानकारी के लिए बता दें, डॉ. दीक्षा सिरोही करौली मेडिकल कॉलेज में तैनात थीं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि, डॉ. दीक्षा अपनी स्कूटी से कॉलेज जा रही थीं। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज़ रफ़्तार ट्रॉले ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो सड़क पर गिर गईं और ट्रॉले का पहिया उनके सिर के ऊपर से चढ़कर निकल गया। ये हादसा इतना खतरनाक था की डॉक्टर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

अस्पताल में छाया मातम

इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वहीँ इस दौरान आसपास मौजूद लोग मदद के लिए वहां पहुंचे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला डॉक्टर की जान जा चुकी थी। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, अस्पताल प्रशासन ने पुलिस प्रशासन को सूचना देकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीँ पुलिस का कहना है कि, हादसे के बाद ट्रॉला चालक वाहन छोड़कर वहां से भाग गया। वाहन नंबर के आधार पर चालक की तलाश जारी है। डॉ. दीक्षा सिरोही के निधन की खबर से करौली मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा जगत में मातम का माहौल छा गया। सहकर्मी डॉक्टरों ने कहा कि वो न केवल एक कुशल चिकित्सक थीं, बल्कि अपने मिलनसार और संवेदनशील स्वभाव के कारण सभी की प्रिय भी थीं।

