Home > देश > जहन्नुम पहुंचा Pahalgam का एक और गुनहगार! आतंकी मूसा को सुरक्षा बलों ने दी ऐसी मौत; जानकर मिलेगा दिल को सुकून

जहन्नुम पहुंचा Pahalgam का एक और गुनहगार! आतंकी मूसा को सुरक्षा बलों ने दी ऐसी मौत; जानकर मिलेगा दिल को सुकून

Pahalgam Terrorist Encounter: 22 अप्रेल 2025 का वो दिन जब आतंकियों ने कश्मीर का पहलगाम लाल खून से रंग दिया था. इस दिन कई सुहागनों के सुहाग को छीन लिया गया था. बता दें कि अब जाकर इस खून का बदला पूरा हुआ है.

By: Heena Khan | Published: September 30, 2026 9:00:30 AM IST

pahalgam terror attack
pahalgam terror attack


Pahalgam Terrorist Encounter: 22 अप्रेल 2025 का वो दिन जब आतंकियों ने कश्मीर का पहलगाम लाल खून से रंग दिया था. इस दिन कई सुहागनों के सुहाग को छीन लिया गया था. बता दें कि अब जाकर इस खून का बदला पूरा हुआ है. ये खबर जानकर आपके दिल को राहत मिलेगी कि सेंट्रल कश्मीर के बडगाम के गुरवैथकलां इलाके में आर्मी और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर एक खतरनाक आतंकवादी को मार गिराया. मारे गए आतंकवादी की पहचान मूसा के तौर पर हुई है. जानकारी के मुताबिक, आतंकी मूसा पहलगाम हमले में शामिल था. वहीं पहले ही इंडियन आर्मी उस भयानक घटना के कुछ दोषियों को पहले ही जहन्नुम भेज चुकी है. 

ऐसे मारा गया आतंकी मूसा 

जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सुरक्षा एजेंसियों को इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की पक्की खुफिया जानकारी मिली थी. इसके बाद सुरक्षा बलों ने प्लान तैयार किया और उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया. खुद को घिरा देखकर आतंकवादी ने जवानों पर फायरिंग कर दी. जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादी मूसा को मार गिराया. इस एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. सुरक्षा बल लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं.

You Might Be Interested In

Delhi Bus Gangrape: लड़की के चढ़ते ही बंद कर लिया था बस का दरवाजा, फिर शुरू हुई ऐसी दरिंदिगी; चीखती रह गई पीड़िता

सरेंडर करने से किया इंकार तो… 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बडगाम जिले के गुरवैथकलां इलाके में आतंकवादी मूवमेंट की सही-सही जानकारी मिली. जिसके बाद इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए सेना और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. सैनिकों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. बताया जा रहा है कि छिपे हुए आतंकवादी मूसा को सरेंडर करने के लिए कहा गया. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि खुद को बचाने के लिए आतंकवादी ने सैनिकों पर गोलियां बरसा दीं. जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी सटीक जवाबी फायरिंग की. इसके बाद हुई मुठभेड़ में मूसा मौके पर ही मारा गया. सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और हर संदिग्ध जगह की अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं.

Thane Crime: आपसी रंजिश या कुछ और…महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना यूबीटी नेता प्रदीप की गोली मारकर हत्या

Tags: home-hero-pos-1Indian Armyoperation sindoorPahalgam Terror Attack
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अंजलि आनंद? जिन्हें करण जौहर ने दिया था...

September 29, 2026

Rise and Fall 2 में कितनी है शहजाद पूनावाला की...

September 29, 2026

Aishwarya Rai का पेरिस में ‘मलेफिसेंट’ अवतार!

September 29, 2026

कौन हैं सिवेट तोमर? जिन्होंने शहजाद को कूटा

September 29, 2026

कौन हैं तान्या मिश्रा?

September 28, 2026

लता मंगेशकर के 10 बड़े विवाद और अनसुने राज!

September 28, 2026
जहन्नुम पहुंचा Pahalgam का एक और गुनहगार! आतंकी मूसा को सुरक्षा बलों ने दी ऐसी मौत; जानकर मिलेगा दिल को सुकून

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जहन्नुम पहुंचा Pahalgam का एक और गुनहगार! आतंकी मूसा को सुरक्षा बलों ने दी ऐसी मौत; जानकर मिलेगा दिल को सुकून
जहन्नुम पहुंचा Pahalgam का एक और गुनहगार! आतंकी मूसा को सुरक्षा बलों ने दी ऐसी मौत; जानकर मिलेगा दिल को सुकून
जहन्नुम पहुंचा Pahalgam का एक और गुनहगार! आतंकी मूसा को सुरक्षा बलों ने दी ऐसी मौत; जानकर मिलेगा दिल को सुकून
जहन्नुम पहुंचा Pahalgam का एक और गुनहगार! आतंकी मूसा को सुरक्षा बलों ने दी ऐसी मौत; जानकर मिलेगा दिल को सुकून
जहन्नुम पहुंचा Pahalgam का एक और गुनहगार! आतंकी मूसा को सुरक्षा बलों ने दी ऐसी मौत; जानकर मिलेगा दिल को सुकून