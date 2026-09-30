जहन्नुम पहुंचा Pahalgam का एक और गुनहगार! आतंकी मूसा को सुरक्षा बलों ने दी ऐसी मौत; जानकर मिलेगा दिल को सुकून

Pahalgam Terrorist Encounter: 22 अप्रेल 2025 का वो दिन जब आतंकियों ने कश्मीर का पहलगाम लाल खून से रंग दिया था. इस दिन कई सुहागनों के सुहाग को छीन लिया गया था. बता दें कि अब जाकर इस खून का बदला पूरा हुआ है. ये खबर जानकर आपके दिल को राहत मिलेगी कि सेंट्रल कश्मीर के बडगाम के गुरवैथकलां इलाके में आर्मी और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर एक खतरनाक आतंकवादी को मार गिराया. मारे गए आतंकवादी की पहचान मूसा के तौर पर हुई है. जानकारी के मुताबिक, आतंकी मूसा पहलगाम हमले में शामिल था. वहीं पहले ही इंडियन आर्मी उस भयानक घटना के कुछ दोषियों को पहले ही जहन्नुम भेज चुकी है.

ऐसे मारा गया आतंकी मूसा

जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सुरक्षा एजेंसियों को इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की पक्की खुफिया जानकारी मिली थी. इसके बाद सुरक्षा बलों ने प्लान तैयार किया और उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया. खुद को घिरा देखकर आतंकवादी ने जवानों पर फायरिंग कर दी. जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादी मूसा को मार गिराया. इस एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. सुरक्षा बल लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं.

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सरेंडर करने से किया इंकार तो…

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बडगाम जिले के गुरवैथकलां इलाके में आतंकवादी मूवमेंट की सही-सही जानकारी मिली. जिसके बाद इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए सेना और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. सैनिकों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. बताया जा रहा है कि छिपे हुए आतंकवादी मूसा को सरेंडर करने के लिए कहा गया. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि खुद को बचाने के लिए आतंकवादी ने सैनिकों पर गोलियां बरसा दीं. जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी सटीक जवाबी फायरिंग की. इसके बाद हुई मुठभेड़ में मूसा मौके पर ही मारा गया. सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और हर संदिग्ध जगह की अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं.

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