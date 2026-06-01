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पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा, आतंकियों से जब्त मोबाइल का पाकिस्तानी बैंक से निकला कनेक्शन; मुंह छिपाते फिर रहे मुनीर-शहबाज

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए जांच में आतंकियों के पास से जब्त मोबाइल का कनेक्शन पाकिस्तानी बैंक से जुड़ा है.

By: Sohail Rahman | Published: June 1, 2026 2:57:48 PM IST

पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े आतंकियों से जब्त मोबाइल के पाकिस्तानी बैंक से जुड़े तार
पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े आतंकियों से जब्त मोबाइल के पाकिस्तानी बैंक से जुड़े तार


Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले की एनआईए जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे है. इस जांच में पाकिस्तान का दिन-प्रतिदिन सच सामने आ रहा है. पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों के मारे जाने के बाद उनके पास से दो मोबाइल फोन बरामद हुए थे. ये फोन एक पाकिस्तानी बैंक से जुड़े हैं. खास बात यह है कि ये फोन 2021 में चीन से पाकिस्तान आए थे. इसके बाद इन मोबाइलों को 2023 में खरीदा गया था और 2 साल तक ये पूरी तरह से बंद रहे.

जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इन फोनों को पहलगाम हमले से ठीक पहले चालू किया गया था, जो 22 अप्रैल, 2025 को हुआ था.

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किस बैंक से जुड़े मोबाइल के तार

कराची का वह बैंक जिससे ये फोन जुड़े थे, पहले भी लश्कर-ए-तैयबा और लाजनात-अल-दवा जैसे संगठनों की फंडिंग के मामले में सामने आ चुका है. लाजनात-अल-दवा एक आतंकवादी संगठन है जिसके अल-कायदा से संबंध हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस और एनआईए द्वारा की गई जांच से पता चला कि आतंकवादियों के पास Redmi सीरीज़ के दो Xiaomi फोन थे. इनमें से एक Redmi 9T (नारंगी) और दूसरा Redmi Note 12 (काला) था. फैसल जट्ट उर्फ ​​सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ ​​जिब्रान और हमजा अफगानी 28 जुलाई, 2025 को दाचीगाम के मुलनार महादेव में हुई एक मुठभेड़ में मारे गए थे. इन्हीं के शवों से ये दोनों फोन बरामद किए गए थे.

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रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक,  Redmi 9T एक बड़ी खेप का हिस्सा था. इसे एक पाकिस्तानी कंपनी टेक सिरात प्राइवेट लिमिटेड ने आयात किया था. इस कंपनी का दफ्तर कराची में है. Xiaomi के अनुसार, यह खेप जनवरी 2021 में पाकिस्तान पहुंची थी. इस खेप के लिए लॉजिस्टिक्स पार्टनर के तौर पर फैसल बैंक का नाम दर्ज था, जिसका मुख्यालय कराची में है. यह मुमकिन है कि इसी बैंक ने टेक सिरात के माध्यम से फोन आयात करने के लिए ज़रूरी फंडिंग मुहैया कराई हो.

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चीन से आया था मोबाइल

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि चीन से आने वाली इस खेप के लिए डिलीवरी का पता फैसल बैंक का ही दिया गया था. इसके बाद इन फोनों की तस्करी की गई और आखिरकार ये लश्कर-ए-तैयबा तक पहुंच गए. इस बात की पूरी संभावना है कि जिस वक्त ये फोन खरीदे गए थे, उसी समय इन्हें किसी आतंकवादी हमले में इस्तेमाल करने की योजना भी बना ली गई थी. इसीलिए दो साल तक फ़ोन चालू नहीं किया गया.

Tags: Pahalgam Terror Attack
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