नए साल का जश्न मनाने भारी संख्या में पहलगाम-गुलमर्ग पहुंचे पर्यटक, सारे होटल हुए बुक; कश्मीर में फिर से लौटी रौनक

Kashmir Tourism: साल के आखिरी दिन गुलमर्ग और पहलगाम में सारे होटल भर चुके हैं. नए साल का स्वागत करने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं.

By: Sohail Rahman | Last Updated: December 31, 2025 9:39:38 PM IST

Pahalgam Tourism After Terror Attack: आज साल का आखिरी दिन है. ऐसे में नए साल का स्वागत करने और जश्न मनाने के लिए बहुत सारे लोग मनाली, शिमला, कश्मीर, गुलमर्ग और पहलगाम जा रहे हैं. नए साल की पूर्व संध्या पर गुलमर्ग में भारी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि नए साल के जश्न से पहले सभी होटल पूरी तरह बुक हो गए हैं. टूरिस्ट बर्फ का मज़ा लेते और पूरे जोश के साथ जश्न मनाते हुआ दिखाई दे रहे हैं. कई लोगों ने गुलमर्ग को ‘धरती पर स्वर्ग’ बताया और कहा कि यहां नए साल का स्वागत करना एक आशीर्वाद है.

इसके अलावा, गुलमर्ग घूमने आए लोगों ने सुरक्षा के कड़े इंतजामों की भी तारीफ की, जिससे सुरक्षित और उत्सव का माहौल बना हुआ है.

पर्यटन निदेशक जम्मू और कश्मीर ने क्या कहा? (What did the Director of Tourism of Jammu and Kashmir say?)

पर्यटन निदेशक जम्मू और कश्मीर ने NewsX से बात करते हुए बताया कि पहलगाम की घटना के बाद टूरिज्म की समीक्षा करना एक चुनौती थी. लेकिन नए साल से पहले टूरिस्ट के आने में एक पॉजिटिव बदलाव देख रहे हैं. सुरक्षा बढ़ा दी गई है और डिपार्टमेंट कश्मीर के टूरिज्म को फिर से ज़िंदा करने के लिए लगातार काम कर रहा है. घाटी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली टूरिज्म इंडस्ट्री को पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के कारण निस्संदेह एक बड़ा झटका लगा, लेकिन इसके बावजूद टूरिस्ट घाटी में आते रहे.

गुलमर्ग और पहलगाम जैसे मशहूर विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में होटल बुकिंग लगभग 100 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में नई उम्मीद जगी है.

मौसम विभाग ने जारी किया था बर्फबारी का पूर्वानुमान (The meteorological department had issued a snowfall forecast)

मौसम विभाग के बर्फबारी के पूर्वानुमान ने टूरिस्ट के उत्साह को और बढ़ा दिया है. गुलमर्ग के एक होटल मैनेजर ने बताया कि उनका होटल नए साल के लिए 100 प्रतिशत बुक हो चुका है. उन्होंने बताया कि इस बार देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में टूरिस्ट कश्मीर आ रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में 10.68 लाख टूरिस्ट कश्मीर आए थे. इनमें 10.47 लाख घरेलू टूरिस्ट और 21,361 विदेशी टूरिस्ट शामिल थे.

गुलमर्ग और पहलगाम में सभी होटल बुक (All hotels in Gulmarg and Pahalgam are booked)

संख्या के हिसाब से कश्मीर के एक बड़े स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग के सभी 70 होटल और गेस्ट हाउस पूरी तरह से बुक हो चुके हैं. कुल मिलाकर लगभग 4,000 कमरे उपलब्ध हैं, और नए साल से पहले ये सभी टूरिस्ट से भर जाएंगे. इसी तरह पहलगाम में लगभग 110 होटल और गेस्ट हाउस हैं जिनमें 8,000 से ज़्यादा कमरे हैं, और वहां भी होटल बुकिंग 95 प्रतिशत से ज़्यादा हो गई है.

