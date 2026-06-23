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Padma Awards 2026 List: दो अमेरिकी और एक रूसी नागरिक सहित 65 लोगों को मिला देश का सर्वोच्च सम्मान, यहां देखें लिस्ट

Padma Awards 2026 List: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश-विदेश की 65 महान हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा. अलका याग्निक से लेकर ममूटी तक, साथ ही अमेरिकी और रुसी नागरिक भी. जानें इस बार किन दिग्गजों का चमका सितारा!

By: Shivani Singh | Published: June 23, 2026 8:36:00 PM IST

राष्ट्रपति मुर्मू ने देश-विदेश की 65 महान हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा
राष्ट्रपति मुर्मू ने देश-विदेश की 65 महान हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा


Padma Awards 2026 List: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज, मंगलवार (23 जून) को राष्ट्रपति भवन में आयोजित सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी-II में भारत और विदेश की कई जानी-मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया. समारोह के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया; यह पुरस्कार उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने ग्रहण किया. इसके अलावा, टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति मुर्मू ने गायिका अलका याग्निक को भी पद्म भूषण प्रदान किया. इस समारोह में अलग-अलग क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया. आइए देखते हैं कि इस कार्यक्रम में किन्हें कौन सा सम्मान मिला?

65 हस्तियों को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान मिले

इस समारोह में 65 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए. इनमें दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण और 56 पद्म श्री शामिल थे. खास बात यह है कि पुरस्कार पाने वालों में दो अमेरिकी नागरिक, एक रूसी और एक जॉर्जियाई नागरिक शामिल थे. इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे.

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किन्हें मिले पद्म पुरस्कार?

  • शिबू सोरेन (मरणोपरांत) – जन सेवा और राजनीति में योगदान के लिए पद्म भूषण
  • विजय अमृतराज – खेल (टेनिस) में योगदान के लिए पद्म भूषण
  • अलका याग्निक – संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण
  • पी. नारायणन – साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए पद्म विभूषण
  • जस्टिस (रिटायर्ड) केटी थॉमस – जन मामलों में योगदान के लिए पद्म विभूषण
  • एसकेएम मैलानंदन, ममूटी, वेल्लापल्ली नटेसन और दत्तात्रेयुडु नोरी – अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान के लिए सम्मानित

दो अमेरिकी और एक रूसी नागरिक को भी सम्मानित किया गया

पुरस्कार पाने वालों की सूची में दो अमेरिकी नागरिक, एक रूसी और एक जॉर्जियाई नागरिक शामिल हैं. अमेरिका के डॉ. दत्तात्रेयुडु नोरी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जबकि प्रोफेसर प्रतीक शर्मा को चिकित्सा के लिए पद्म श्री मिला. रूस की ल्यूडमिला खोखलोवा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री के लिए चुना गया. जॉर्जिया के व्लादिमीर मेस्तविरीश्विली को खेल के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म श्री से सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर महेंद्र नाथ रॉय को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया.

विदेशी नागरिक जिन्हें मिला सम्मान

  • डॉ. दत्तात्रेयडु नोरी: अमेरिका (चिकित्सा – पद्म भूषण)
  • प्रोफेसर प्रतीक शर्मा: अमेरिका (चिकित्सा – पद्म श्री)
  • ल्यूडमिला खोखलोवा: रूस (साहित्य और शिक्षा – पद्म श्री)

पद्म पुरस्कार क्या हैं?

पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में गिने जाते हैं. ये तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण. ये सम्मान उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने कला, शिक्षा, विज्ञान, खेल, समाज सेवा, चिकित्सा और जन मामलों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया हो. इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है.

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