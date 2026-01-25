Home > देश > Padma Awards 2026: एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण तो क्रिकेटर रोहित शर्मा को भी मिलेगा सम्मान, यहां देखें पूरी लिस्ट

Padma Awards 2026: एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण तो क्रिकेटर रोहित शर्मा को भी मिलेगा सम्मान, यहां देखें पूरी लिस्ट

Padma Awards 2026: भारत सरकार की ओर से इस वर्ष के पद्म पुरस्कार के लिए देश के कोने-कोने से कई गुमनाम नायकों को भी सम्मान के लिए चुना गया है.

By: JP Yadav | Last Updated: January 25, 2026 7:05:12 PM IST

Padma Awards 2026: भारत सरकार की ओर से इस वर्ष के पद्म पुरस्कार के लिए देश के कोने-कोने से कई गुमनाम नायकों को भी सम्मान के लिए चुना गया है.
Padma Awards 2026: भारत सरकार की ओर से इस वर्ष के पद्म पुरस्कार के लिए देश के कोने-कोने से कई गुमनाम नायकों को भी सम्मान के लिए चुना गया है.


Padma Awards 2026: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार (25 जनवरी, 2026) को पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी. भारत सरकार की ओर से जारी सूची में 113 पद्मश्री, 13 पद्म भूषण और 5 पद्म भूषण हैं. कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है. सूची में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल का नाम भी शामिल है. एक्टर को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा.  झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है. धर्मेंद्र और शिबू सोरेन ने वर्ष 2025 में दुनिया को अलविदा कहा.  इसके साथ ही भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को खेल के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार देने के लिए शामिल किया गया है. 

You Might Be Interested In

पद्म सम्मान पाने वाली की सूची

पद्म विभूषण

  • धर्मेन्द्र सिंह देयोल (मरणोपरांत)
  • के टी थॉमस
  • एन राजम
  • पी नारायणन
  • वी एस अच्युतानंदन (मरणोपरांत)

पद्म भूषण

You Might Be Interested In
  • अलका याग्निक
  • भगत सिंह कोश्यारी
  • कलपट्टी रामासामी पलानीसामी
  • ममूटी
  • डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु
  • पीयूष पांडे (मरणोपरांत)
  • के एम मैलानधन
  • शतावधानी आर गणेश
  • सिब्बू सोरेन (मरणोपरांत)
  • उदय कोटक
  • वी के मल्होत्रा ​​(मरणोपरांत)
  • वेल्लाप्पल्ली नटेसन
  • विजय अमृतराज

पद्म श्री पुरस्कार विजेता

  • ए ई मुथुनायगम
  • अनिल कुमार रस्तोगी
  • अंके गौड़ा एम.
  • आर्मिडा फर्नांडीज
  • अरविन्द वैद्य
  • अशोक खाडे
  • अशोक कुमार सिंह
  • अशोक कुमार हलधर
  • बलदेव सिंह
  • भगवानदास रायकवार
  • भरत सिंह भारती
  • भिकल्या लाडक्या ढिंडा
  • विश्व बंधु (मरणोपरांत)
  • बीजू लाल भट्ट
  • बुद्ध रश्मी मणि
  • डॉ बुधरी ताती
  • चंद्रमौली गद्दामनुगु
  • चरण हेम्ब्रम
  • चिरंज लाल यादव
  • दीपिका रेड्डी
  • धार्मिकलाल चुन्नीलाल पंड्या
  • गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद
  • गरूड़िम मेवाड़ी जोगी
  • गंभीर सिंह योनज़ोन
  • गैरिएलम बालकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत)
  • गायत्री बालासुब्रमण्यम और रंजनी बालासुब्रमण्यम (जोड़ी)
  • गोपाल जी तिवारी
  • गुडुरु वेंकट राव
  • एच वी हांडे
  • हैली युद्ध
  • हरि माधब मुखोपाध्याय (मरणोपरांत)
  • हरिचरण सैकिया
  • हरमनप्रीत कौर भुल्लर
  • इंदरजीत सिंह सिद्धू
  • जनार्दन बापूसाहेब बोथे
  • जोगेश देउरी
  • जुजेर वासी
  • ज्योतिष देबनाथ
  • के पजनीवेल
  • के रामासामी
  • के विजय कुमार
  • कवीन्द्र पुरकायस्थ (मरणोपरांत)
  • कैलाश चंद्र पंत
  • कलामंडलम विमला मेनन
  • केवल कृष्ण ठकराल
  • खेम राज सुंदरियाल
  • कोल्लाकल देवकी अम्मा जी
  • कृष्णमूर्ति बालसुब्रमण्यन
  • कुमार बोस
  • कुमारस्वामी थंगराय
  • प्रो. लार्स-क्रिश्चियन कोच
  • ल्यूडमिला विक्टोरोव्ना खोखलोवा
  • माधवन रंगनाथन
  • मगंती मुरली मोहन
  • महेंद्र कुमार मिश्र
  • महेंद्र नाथ राय
  • ममीडाला जगदेश कुमार
  • मंगला कपूर
  • मीर हाजीभाई कासमभाई
  • मोहन नगर
  • नारायण व्यास
  • नरेश चंद्र देव वर्मा
  • नीलेश विनोदचंद्र मंडेलवाला
  • नूरुद्दीन अहमद
  • ओथुवर थिरुनाथी स्वामीनाथन
  • डॉ. पद्मा गुरमेत
  • पालकोंडा विजय आनंद रेड्डी
  • पोखिला लेकबारी
  • डॉ. प्रभाकर बसवप्रभु कोरे
  • प्रतीक शर्मा
  • प्रवीण कुमार
  • प्रेम लाल गौतम
  • प्रोसेनजीत चटर्जी
  • डॉ. पुन्नामूर्ति नटेसन
  • आर कृष्णन (मरणोपरांत)
  • आर वी एस मणि
  • रबीटल टुडू
  • रघुपति सिंह (मरणोपरांत)
  • रघुवीर तुकाराम खेडकर
  • राजसपति कलप्पा गौंडर
  • राजेंद्र प्रसाद
  • रामा रेड्डी मंदादी (मरणोपरांत)
  • राममूर्ति श्रीर
  • रामचन्द्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले (जोड़ी)
  • रतिलाल बोरिसागर
  • रोहित शर्मा
  • एस जी सुशीलम्मा
  • संग्युसांग एस पोगनर
  • निरंजन दास
  • शरत कुमार पात्रा
  • सरोज मंडल
  • सतीश शाह (मरणोपरांत)
  • सत्यनारायण नुवाल
  • सविता पुनिया
  • प्रो. शफी शौग
  • शशि शेखर वेम्पति
  • श्रीरंग देवबा लाड
  • शुभा वेंकटेश अयंगर
  • श्याम सुन्दर
  • सीमांचल पात्रो
  • शिवशंकरी
  • डॉ. सुरेश हंगवाडी
  • ब्रह्मदेव जी महाराज
  • टी.जगन्नाथन (मरणोपरांत)
  • तगा राम भील
  • तरूण भट्टाचार्य
  • तकनीकी विशेषज्ञ गुबिन
  • तिरुवरुर बक्थवत्सलम
  • तृप्ति मुखर्जी
  • वेझिनाथन कामकोटि
  • वेम्पति कुटुम्बा शास्त्री
  • व्लादिमीर मेस्टविरिश्विली (मरणोपरांत)
  • युमना जात्रा सिंह (मरणोपरांत)

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-2Padma AwardsPadma Awards 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Padma Awards 2026: एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण तो क्रिकेटर रोहित शर्मा को भी मिलेगा सम्मान, यहां देखें पूरी लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Padma Awards 2026: एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण तो क्रिकेटर रोहित शर्मा को भी मिलेगा सम्मान, यहां देखें पूरी लिस्ट
Padma Awards 2026: एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण तो क्रिकेटर रोहित शर्मा को भी मिलेगा सम्मान, यहां देखें पूरी लिस्ट
Padma Awards 2026: एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण तो क्रिकेटर रोहित शर्मा को भी मिलेगा सम्मान, यहां देखें पूरी लिस्ट
Padma Awards 2026: एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण तो क्रिकेटर रोहित शर्मा को भी मिलेगा सम्मान, यहां देखें पूरी लिस्ट