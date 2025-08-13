Indus Water Treaty: ‘बकवास मत करो, हमारे पास…’, शहबाज शरीफ की गीदड़भभकी पर ओवैसी का Pak को दो टूक जवाब, निकाल दी भिखारियों की सारी हेकड़ी!

Indus Water Treaty: सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद से पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी पीएम शाहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि दुश्मन (भारत) पाकिस्तान से पानी की एक बूँद भी नहीं छीन सकता। इस पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन औवेसी ने उन्हें करारा जवाब दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि हमारे पास ब्रह्मोस है, उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। ओवैसी ने आगे कहा, “अब बहुत हो गया। ऐसी धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं होगा।”

Mumbai Crime News: नाबालिक लड़की को भगा कर ले जाने वाले युवक की पुलिस ने किया गिरफ्तार

Pak के साथ क्रिकेट मैच पर बिफरे ओवैसी?

पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच पर ओवैसी ने कहा, “मैं क्रिकेट मैच देखने नहीं जा रहा हूँ। मेरा ज़मीर, मेरा दिल इसकी इजाज़त नहीं देता। हमें उस देश के लोगों के साथ क्रिकेट क्यों खेलना है जो हमें रोज़ धमकियाँ दे रहे हैं?” 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है। पाकिस्तान ने बार-बार चेतावनी दी है कि पानी रोकने के लिए किसी भी हस्तक्षेप को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा।

सिंधु जल संधि पर शाहबाज़ शरीफ़ का बयान

पाक प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने कहा, ”आज मैं दुश्मन को बता देना चाहता हूं कि अगर तुमने हमारा पानी रोकने की धमकी दी तो याद रखना कि तुम पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकते।” उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की तो ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य में बहुत पछताना पड़ेगा।

भारत पर टैरिफ़ लगाने के बाद ओवैसी ने ट्रंप से पूछे सवाल

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ़ पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह तय करना होगा कि वह उस देश के साथ व्यापार करेंगे जहाँ आतंकवाद एक व्यापार है या उस भारत के साथ जो उनका रणनीतिक सहयोगी रहा है। ट्रंप कौन होते हैं यह कहने वाले कि हमें तेल नहीं आयात करना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से एक राजनीतिक बयान आना चाहिए था, हालाँकि विदेश मंत्रालय की ओर से सिर्फ़ एक बयान आया।”

Kushinagar News: SC के आदेश के बावजूद भी कुत्तों के आतंक पर नहीं लग रहा लगाम, महिला को नोंच-नोंच कर मार डाला, देखने वालों के…