फिर होगा ‘ऑपरेशन सिन्दूर’! रक्षा मंत्री ने कहा, भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा
भारत-पाक युद्ध किसी के हस्तक्षेप या मध्यस्थता से नहीं रुका. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने Trump की मध्यस्थता वाली बात ख़ारिज की.

By: Swarnim Suprakash | Last Updated: September 17, 2025 8:59:43 PM IST

नई दिल्ली,  केंद्र सरकार द्वारा आयोजित 78वें ‘हैदराबाद मुक्ति दिवस’ समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump के मध्यस्थता वाले दावे को खारिज कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ चलने वाला कोई भी अभियान किसी के हस्तक्षेप या मध्यस्थता से नहीं रुका है. जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान फिर से शुरू होंगे.रक्षामंत्री सिंह ने जोर द्व्तव हुव कहा कि भारत किसी भी ताकत के सामने नहीं झुकेगा. 

किसी के हस्तक्षेप या मध्यस्थता के कारण स्थगित नहीं हुआ ओप्रेशन सिन्दूर  

रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर भविष्य में कोई ऐसा आतंकवादी हमला होता है तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई फिर से शुरूकी जाएगी. इस सम्मलेन में उन्होंने कहा, ‘कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ? मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया कोई भी अभियान या कार्रवाई किसी के हस्तक्षेप या मध्यस्थता के कारण स्थगित नहीं हुआ.’ 

आपको बता दें कि पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री सह  विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने भी स्पष्ट किया है कि भारत ने  के बिच चल रहे इस संघर्ष के दौरान किसी तीसरे पक्ष की भूमिका, हस्तक्षेप और मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया था. 

धैर्य ही हमारी ताकत, इसे कमजोरी न समझें पाकिस्तान 

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादियों को हुए नुकसान को रेखांकित करते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर ने खुद स्वीकार किया है कि बहावलपुर हमले में खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के लोगों और कुछ आतंकवादियों चिथड़े उड़ गए थे. उन्होंने कहा कि धैर्य हमारी ताकत है इसे हमारी कमजोरी न समझें आतंकदी और उनके आका. 

