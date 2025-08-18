Home > देश > CEC Impeachment Process: कैसे हटाए जा सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, कितना मुश्किल है यह रास्ता? जानिए यहां

CEC Impeachment Process: कैसे हटाए जा सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, कितना मुश्किल है यह रास्ता? जानिए यहां

CEC Impeachment Process: राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आदेश तभी जारी कर सकते हैं जब महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए।

August 18, 2025

CEC Impeachment Process(मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रहे विपक्षी दल)
CEC Impeachment Process(मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रहे विपक्षी दल)

CEC Impeachment Process: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर विपक्षी दल भारत गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच, खबरें हैं कि विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, सोमवार सुबह संसद भवन में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें चुनाव आयोग प्रमुख को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि पार्टी लोकतंत्र के सभी संवैधानिक हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, ‘अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोकतंत्र के तहत उपलब्ध सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक महाभियोग पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम कुछ भी कर सकते हैं।’

ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या है…

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है?

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संस्था का दर्जा देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के समान है। इसका अर्थ है कि उन्हें केवल महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।

महाभियोग की प्रक्रिया क्या है?

मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए दोनों सदनों, लोकसभा या राज्यसभा, में से किसी एक में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना होगा। इसके बाद, प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और वहाँ भी दो-तिहाई बहुमत से पारित होना अनिवार्य है।

राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आदेश तभी जारी कर सकते हैं जब महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए।

यह रास्ता कितना कठिन है?

व्यावहारिक रूप से, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद की वर्तमान सदस्य संख्या को देखते हुए, विपक्ष के लिए इतना समर्थन जुटाना आसान नहीं होगा।

शायद यही वजह है कि विपक्षी दल भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं।

