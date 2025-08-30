Operation Sindoor: 48 घंटे में तैयार हुआ था ऑपरेशन सिंदूर का प्लान, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए IAF ने महज इतने हथियार किए इस्तेमाल!

Indian Air Force: 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत को एक ऐसी प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया, जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी। भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर “ऑपरेशन सिंदूर” के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। अब इस ऑपरेशन से जुड़ी कुछ महत्पूर्ण जानकारी वाइस चीफ एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना ने 50 से भी कम हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को युद्धविराम की मेज़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इस लेख में जानिए कैसे भारत ने अपनी शक्ति का परिचय दिया और दुनिया को यह दिखा दिया कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, तो भारत कभी पीछे नहीं हटता।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारतीय सेना ने सटीक हमले करके पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तीन महीने बाद, वाइस चीफ एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने एक बड़ा खुलासा किया और बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना ने 50 से भी कम हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को युद्धविराम की गुहार लगाने पर मजबूर कर दिया।

‘ पहलगाम हमले के बाद ही शुरू हुई वायुसेना की योजना’

आपको बता दें कि वाइस चीफ एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जो किया, वह भारतीय वायुसेना की ताकत का एक छोटा सा नमूना था। उन्होंने बताया कि वायुसेना की योजना 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद, तीनों सेनाओं ने अपने-अपने मुख्यालयों में अलग-अलग ऑपरेशनों को अंजाम देने की योजना बनानी शुरू कर दी थी।

‘ भारतीय वायुसेना ने 50 से भी कम हथियारों का इस्तेमाल किया’

एनडीटीवी डिफेंस समिट में नर्मदेश्वर तिवारी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को युद्धविराम की मेज पर लाने के लिए 50 से भी कम हथियारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि सेना को दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने की योजना बनाने की पूरी आज़ादी दी गई थी।

उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के बाद, 24 अप्रैल को एक उच्चस्तरीय टीम को ऑपरेशन के संबंध में विकल्प दिए गए थे, जिसमें तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान पर हमला करने के अपने विकल्प प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि 48 घंटों के भीतर भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान पर हवाई हमले की अपनी योजना प्रस्तुत की।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी।

मालूम हो कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था। भारत की कार्रवाई के बाद, पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले के प्रयास किए जो अफसल साबित हुआ। जवाब में, भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया और उसके कई सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। भारत के हमले की आशंका से घबराकर, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से युद्धविराम की अपील की।

