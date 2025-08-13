Home > देश > Operation Sindoor के रंग में रंगा होगा इस बार का Independence Day, खास रंग में रंगा होगा निमंत्रण पत्र

Operation Sindoor Independence Day:इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर का असर देखने को मिल रहा है। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के निमंत्रण पत्र में बाई ओर ऊपर लाल रंग से ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि इस बार भारत का स्वतंत्रता दिवस ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगा।

Operation Sindoor Independence Day: इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर का असर देखने को मिल रहा है। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के निमंत्रण पत्र में बाई ओर ऊपर लाल रंग से ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि इस बार भारत का स्वतंत्रता दिवस ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगा।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस

गौरतलब है, कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हो रहा है। हालांकि, भारत की ओर से यही कहा गया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम हमले का बदला लिया और पाकिस्तान के भीतर घुस कर सिर्फ आतंकी शिविरों को नष्ट किया। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया और 5 से ज्यादा एयर बेस तबाह किए।

ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा

लेकिन, ऑपरेशन सिंदूर इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। हालांकि, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद, भारत ने सीजफायर करने पर अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन, तब भी यही कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर को भारत सरकार और भारतीय सेना जारी रखना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने अपना दमखम अपनी शौर्य शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई थी।

मेड इन इंडिया हथियारों का पराक्रम

इस ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार भारत के मेड इन इंडिया हथियारों ने अपना पराक्रम दिखाया था। सेना से अपनी मारक और सटीक हमले की क्षमता दिखाई थी, जो भारतीय सेना को दुनिया की किसी भी महाशक्ति के बराबर बनाती है। यही कारण है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर की याद ताजा रखना चाहती है। निमंत्रण कार्ड पर भी ऑपरेशन सिंदूर का ज़िक्र इसीलिए किया गया है। 

