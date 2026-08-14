Operation Safed Sagar: परवेज मुशर्रफ की वो जिद, जब पाकिस्तान की हुई थी घनघोर बेइज्जती, घुटने टेकने पर हुआ था मजबूर; IAF ने किया था कमाल

हाल ही में नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ रिलीज हुई. इस सीरीज को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. यह सीरीज सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें भारत वायु सेना का शौर्य देखने को मिला था. चलिए जानते हैं कि ऑपरेशन सफेद सागर के बारे में सिलसिलेवार तरीके से.

क्यों रखा गया था ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ नाम?

‘ऑपरेशन सफेद सागर’ नाम के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है. कहा जाता है कि कारगिल के आसपास का पूरा इलाका पहाड़ी और दुर्गम था. और वह ऊपर से सफेद समुद्र जैसा दिख रहा था. इसी वजह से इस ऑपरेशन को ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ का नाम दिया गया था.

‘ऑपरेशन सफेद सागर’ के बारे में

ऑपरेशन सफेद सागर मई 1999 में मुश्को घाटी, द्रास, काकसर, बटालिक और तुरतोक इलाकों में भारतीय इलाके पर फिर से कब्जा करने में मदद के लिए शुरू किया गया था. यह कारगिल इलाके के बहुत मुश्किल ऊंचाई वाले इलाके में किया गया, जहां दुश्मन के कई ठिकाने 16,000-18,000 फीट से ऊपर थे.

यह पहली बार था जब इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) ने इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर लाइव कॉम्बैट मिशन किए.

एक बड़ी ऑपरेशनल रुकावट यह थी कि भारतीय एयरक्राफ्ट को लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LoC) पार किए बिना मिशन करना था. हालांकि, एयरफोर्स ने थल सेना की काफी मदद की. उन्होंने सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया और जरूरी सामान पहुंचाया. वायुसेना ने दुश्मनों की जानकारी जुटाने में भी मदद की. इससे दुश्मनों की सही जगह का पता चला.

सटीक हमले ने दिलाई विजय

ऑपरेशन सफेद सागर में भारतीय वायुसेना ने टोही, सटीक हवाई हमलों और जमीनी सैनिकों को हवाई मदद के जरिए अहम भूमिका निभाई. हवाई जासूसी और ELINT मिशनों से दुश्मन के ठिकानों और सप्लाई रूट की जानकारी जुटाई गई, जबकि मिराज-2000 विमानों ने सटीक हमलों से पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया. हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल घायलों को निकालने और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए किया गया. इस दौरान IAF ने करीब 5,000 स्ट्राइक, 350 टोही/ELINT और 800 एस्कॉर्ट मिशन के साथ 2,000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ानें भरीं. खास बात यह रही कि भारतीय विमानों को LoC पार न करने के सख्त निर्देश थे.

परवेज की जिद से पाकिस्तान की हुई बेइज्जती

तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की रणनीतिक गलती और जिद के कारण कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ा. लाहौर शांति पहल के बीच कारगिल में घुसपैठ की साजिश से पाकिस्तान की मंशा दुनिया के सामने उजागर हो गई. भारतीय वायुसेना के सटीक हमलों और सैन्य दबाव के आगे पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी खूब किरकिरी हुई.

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