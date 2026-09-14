Home > देश > ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ के पूर्व सैनिक पर हमला, गुरुग्राम में पार्किंग स्टाफ की दबंगई; लोहे की रॉड से किया वार

‘ऑपरेशन सफेद सागर’ के पूर्व सैनिक पर हमला, गुरुग्राम में पार्किंग स्टाफ की दबंगई; लोहे की रॉड से किया वार

Gurugram News: गुरुग्राम से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है. एक पार्किंग कर्मचारी ने ऑपरेशन सफेद सागर के पूर्व सैनिक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोटें आईं. जानिए पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 14, 2026 5:38:41 PM IST

गुरुग्राम में पार्किंग कर्मचारी ने ऑपरेशन सफेद सागर के पूर्व सैनिक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया
गुरुग्राम में पार्किंग कर्मचारी ने ऑपरेशन सफेद सागर के पूर्व सैनिक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया


गुरुग्राम के मैग्नम ग्लोबल पार्क में पार्किंग कर्मचारी पर ऑपरेशन सफेद सागर के पूर्व सैनिक से मारपीट का आरोप लगा है. शिकायत के मुताबिक, कर्मचारी ने ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त) पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और हाथ में फ्रैक्चर हो गया. उन्होंने कर्मचारी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. पूर्व सैनिक का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने उनकी मदद नहीं की. उन्होंने अस्पताल पर भी गलत मेडिकल रिपोर्ट देने का आरोप लगाया है. 

पूर्व सैनिक ने क्या आरोप लगाया?

ऑपरेशन सफेद सागर के पूर्व सैनिक अमित कुमार गुप्ता, जो 1999 में भारतीय वायु सेना के ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ दल का हिस्सा थे. अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि रात करीब 8 बजे उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा और अपनी कार पार्क करने के लिए जगह ढूंढने लगे. लेकिन पार्किंग स्टाफ ने उन्हें अलग-अलग जगहों पर भेजा – वैलेट पार्किंग, बेसमेंट पार्किंग और मल्टीलेवल पार्किंग – और अंत में उनकी कार पार्क करने से इनकार कर दिया. एक समय ऐसा आया जब उसने अपनी कार को रिवर्स करने की कोशिश की, तो पार्किंग अटेंडेंट ने कथित तौर पर उसकी विंडशील्ड को तोड़ने के प्रयास में उस पर वार किया.

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जान से मारने की भी धमकी दी

एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने बताया, ‘जब मैं कार से बाहर निकला और विरोध किया, तो कर्मचारी एक लोहे की छड़ लेकर आया और उसने मुझे दो बार मारा, एक बार मेरे हाथ पर और फिर मेरे सिर पर. मैं खून से लथपथ हो गया था.’ साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी.

पुलिस ने भी मदद करने में देरी की

इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमले के दौरान सुरक्षाकर्मी और अन्य पार्किंग कर्मचारी मदद के लिए आगे नहीं आए. पुलिस हेल्पलाइन पर फोन करने के बावजूद करीब आधे घंटे तक कोई मदद नहीं मिली. आखिरकार एक शेफ ने बीच-बचाव कर उनकी जान बचाई। गंभीर चोटों के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां कोहनी की सर्जरी की गई.

यह खबर भी पढ़ें: Rajasthan Local Body Election Results 2026: राजस्थान निकाय चुनाव में क्या है बीजेपी और कांग्रेस का हाल? निर्दलीय का भी दिखा दबदबा

Tags: gurugram newsOperation Safed Sagar former soldier
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