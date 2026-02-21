Home > देश > Online Shopping Alert: ऑनलाइन शॉपिंग में एक ही प्रोडक्ट के अलग-अलग दाम, इस एआई टूल से बचाएं पैसे, जानें सही तरीका

Online Shopping Alert: ऑनलाइन शॉपिंग आज के समय में बेहद आसान और लोकप्रिय हो गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ही प्रोडक्ट की कीमत अलग-अलग वेबसाइट्स पर अलग हो सकती है? कई बार ग्राहक बिना तुलना किए सामान खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वही प्रोडक्ट किसी दूसरी साइट पर सस्ता मिल रहा था.

By: Ranjana Sharma | Published: February 21, 2026 3:51:31 PM IST

Online Shopping Alert: डिजिटल दौर में ऑनलाइन शॉपिंग लोगों की पहली पसंद बन चुकी है. कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रॉसरी या गैजेट्स—सब कुछ घर बैठे मंगाया जा सकता है. लेकिन सुविधा के इस दौर में एक बड़ी समस्या भी सामने आती है—एक ही प्रोडक्ट की अलग-अलग वेबसाइट्स पर अलग-अलग कीमतें. कई बार ग्राहक बिना तुलना किए सामान खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वही प्रोडक्ट किसी दूसरी साइट पर सस्ता मिल रहा था.

सही कीमत का नहीं लगता अंदाजा

भारत में ऑनलाइन खरीदारी के लिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. इन वेबसाइट्स पर समय-समय पर सेल, बैंक ऑफर, एक्सचेंज डील और कूपन चलते रहते हैं. लेकिन अलग-अलग ऑफर्स और शर्तों के कारण ग्राहकों के लिए सही कीमत का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता.

यह एआई टूल्स देगा सही जानकारी

यहीं पर एआई आधारित प्राइस-कंपेरिजन टूल्स काम आते हैं. Flash.co जैसे प्लेटफॉर्म यूजर्स को विभिन्न ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध कीमतों की तुलना एक ही जगह पर दिखाते हैं. ये टूल्स सिर्फ बेस प्राइस ही नहीं, बल्कि डिस्काउंट, बैंक कैशबैक, नो-कॉस्ट EMI, डिलीवरी चार्ज और अनुमानित डिलीवरी समय जैसी जानकारियां भी सामने रखते हैं. इससे ग्राहक को पूरी तस्वीर दिखती है और वह समझ पाता है कि असल में कौन सा विकल्प सस्ता है. कई बार कम कीमत दिखाने के लिए कुछ वेबसाइट्स डिलीवरी चार्ज अलग से जोड़ती हैं या सीमित समय के लिए ऑफर दिखाती हैं. ऐसे में केवल कीमत देखकर फैसला लेना सही नहीं होता. एआई टूल्स इन सभी फैक्टर्स को जोड़कर वास्तविक प्रभावी कीमत का अंदाजा देते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल? 

  • किसी भरोसेमंद प्राइस-कंपेरिजन या एआई टूल की वेबसाइट या ऐप खोलें.
  • जिस प्रोडक्ट को खरीदना है, उसका नाम सर्च करें या प्रोडक्ट लिंक पेस्ट करें.
  • टूल अलग-अलग वेबसाइट्स पर उपलब्ध कीमतें और ऑफर दिखाएगा.
  • बैंक ऑफर, कूपन, एक्सचेंज और डिलीवरी चार्ज की जानकारी ध्यान से पढ़ें.
  • रेटिंग और रिव्यू भी जांचें, फिर अंतिम फैसला लें.

स्मार्ट शॉपिंग के लिए अतिरिक्त टिप्स

  • बड़े सेल इवेंट का इंतजार करें, जैसे फेस्टिव सीजन सेल.
  • ब्राउज़र में कूपन एक्सटेंशन का इस्तेमाल करें.
  • प्रोडक्ट का प्राइस हिस्ट्री देखें, ताकि पता चले कि मौजूदा ऑफर वास्तव में सस्ता है या नहीं.
  • जल्दबाजी में “लिमिटेड टाइम ऑफर” देखकर निर्णय न लें.

समझदारी से खरीदारी जरूरी

डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से ग्राहकों के पास विकल्प तो ज्यादा हैं, लेकिन समझदारी से खरीदारी करना और भी जरूरी हो गया है. एआई टूल्स की मदद से ग्राहक न सिर्फ समय बचा सकते हैं, बल्कि हर खरीदारी में कुछ अतिरिक्त बचत भी कर सकते हैं.

