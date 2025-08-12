Home > देश > Udaipur News: उदयपुर में ऑनलाइन सट्टा गिरोह पकड़ा, महाराष्ट्र से हो रहा था ऑपरेट!

Udaipur News: उदयपुर में ऑनलाइन सट्टा गिरोह पकड़ा, महाराष्ट्र से हो रहा था ऑपरेट!

Udaipur News: उदयपुर के नाई थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नया खेड़ा इलाके के एक होटल में छापा मारकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 लैपटॉप, 2 टैबलेट, 14 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड, 18 बैंक खातों की जानकारी और 3.45 लाख रुपये नकद बरामद किए गए है।

Published: August 12, 2025 09:36:57 IST

शतीश शर्मा की रिपोर्टर, Udaipur News: उदयपुर के नाई थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नया खेड़ा इलाके के एक होटल में छापा मारकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 लैपटॉप, 2 टैबलेट, 14 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड, 18 बैंक खातों की जानकारी और 3.45 लाख रुपये नकद बरामद किए गए है।

पुलिस के जांच में 

पुलिस की जांच में पता चला कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड राहुल नामक एक युवक है, जो महाराष्ट्र के पुणे से पूरे गैंग को चला रहा है। राहुल ही पकड़े गए आरोपियों को महीने के 15-15 हजार रुपये वेतन देता था और हर नए ग्राहक पर 20 प्रतिशत कमीशन भी देता था। दबिश के दौरान गुजरात के भावनगर निवासी सनी मेहता, जयनम भालिया, वड़ोदरा निवासी आयुष पटेल, जूनागढ़ निवासी विवेक परिहार, राजकोट निवासी श्याम, दर्शित और सीकर निवासी सुनील रूहेला ग्राहकों को ऑनलाइन सट्टा खिलाकर पैसे वसूल रहे थे।

सोशल मीडिया के जरिये सत्ता 

गिरोह का तरीका बहुत चालाकी भरा था। वे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को क्रिकेट, कबड्डी और फुटबॉल जैसे खेलों पर सट्टा लगाने के लिए उकसाते थे। ग्राहक को एक आईडी दी जाती, जिसके जरिए वह सट्टा खेल सके। इस आईडी में प्वाइंट खरीदने के लिए ग्राहक को फर्जी बैंक खातों में पैसे जमा कराने होते थे। बाद में गेम की सेटिंग बदलकर ग्राहक को हरवा दिया जाता और जमा किए गए पैसे गिरोह के पास रह जाते।

उदयपुर पुलिस की अपील 

Udaipur Police: सट्टा कैपिटल बुक 247 डॉट कॉम, ऑल पैनल डॉट कॉम और डी247 डॉट कॉम नाम की वेबसाइटों पर चलता था। इन वेबसाइटों का प्रमोशन सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के जरिए किया जाता था, जिनमें कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का लालच दिखाया जाता। नाई थाना अधिकारी लीलाराम ने बताया कि गिरोह युवाओं को लालच देकर इस जाल में फंसाता है और फिर उनसे जमकर पैसा वसूलता है। इस मामले में मास्टरमाइंड राहुल अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उदयपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे लालच में न आएं, क्योंकि ये ऑनलाइन खेल सिर्फ धोखाधड़ी का तरीका हैं और पैसों के साथ-साथ कानूनी मुसीबत में भी फंसा सकते हैं।

