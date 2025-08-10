Home > देश > Delhi Accident: दिल्ली में तेज रफ्तार का आंतक, THAR ने दो को कुचला एक की मौत… बाद में कार से पुलिस को मिला ये सामान

Delhi Accident: दिल्ली में तेज रफ्तार का आंतक, THAR ने दो को कुचला एक की मौत… बाद में कार से पुलिस को मिला ये सामान

Delhi Accident: पुलिस ने रविवार को बताया कि नई दिल्ली में ग्यारह मूर्ति के पास एक तेज़ रफ्तार कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। यह घटना राष्ट्रपति भवन से सिर्फ़ दो किलोमीटर दूर हुई।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 10, 2025 11:44:10 IST

Delhi Accident: पुलिस ने रविवार को बताया कि नई दिल्ली में ग्यारह मूर्ति के पास एक तेज़ रफ्तार कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। यह घटना राष्ट्रपति भवन से सिर्फ़ दो किलोमीटर दूर हुई। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के समय, कार चालक अकेला था और उसे हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और कार के अंदर शराब की बोतलें मिली हैं।

दिल्ली पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा, “आज ग्यारह मूर्ति रोड पर एक कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है।”

दिल्ली पुलिस गूगल मैप्स पर ब्लैक स्पॉट चिह्नित करेगी

दिल्ली में पिछले कुछ समय से ऐसी कई दुर्घटनाएँ हो रही हैं। इसलिए, सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट को गूगल मैप्स पर चिह्नित करने का फ़ैसला किया है। इससे यात्रियों को दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों के पास पहुँचने पर वास्तविक समय में अपडेट मिलेंगे।

ब्लैक स्पॉट वह केंद्रीय बिंदु होता है जहाँ दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में बार-बार दुर्घटनाएँ हुई हों। 2024 में, अधिकारियों ने 111 ब्लैक स्पॉट की पहचान की थी, जिनमें 1,132 दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें 483 मौतें और 649 गैर-घातक दुर्घटनाएँ शामिल थीं।

पुलिस उपायुक्त ने क्या कहा?

पुलिस उपायुक्त (यातायात मुख्यालय) शिव केशरी सिंह ने पीटीआई को बताया, “यदि किसी विशेष मार्ग पर बार-बार दुर्घटनाएँ होती हैं, तो उस मार्ग के मध्य बिंदु को ब्लैक स्पॉट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।”

सिंह ने बताया, “हम गूगल के साथ गठजोड़ कर रहे हैं और आंतरिक प्रक्रियाएँ प्रगति पर हैं।” उन्होंने आगे कहा, “अगर यह इस साल लाइव होगा, तो मानचित्र में सबसे पहले 2024 के ब्लैक स्पॉट होंगे। इसका उद्देश्य समय पर जानकारी देना है ताकि यात्री सतर्क रहें, उनकी यात्रा आसान और सुरक्षित हो और मौतों की संख्या कम हो।”

Tags: Delhi Accidentdelhi newsThar crushed two people
