Home > देश > PM Modi Security: प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बाधा बना संसद का एक पेड़, SPG ने दी चेतावनी! जल्द लिया जाएगा फैसला

PM Modi Security: प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बाधा बना संसद का एक पेड़, SPG ने दी चेतावनी! जल्द लिया जाएगा फैसला

Parliament One Number Tree: नए संसद भवन में  छह द्वार हैं इनमें से एक है गज द्वार, जो अचानक चर्चा में आ गया हैं। दरअसल इसकी चर्चा का विषय है यहां मौजूद एक अकेला पेड़ जो अब उखड़ने वाला है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 23, 2025 17:31:44 IST

PM Modi News
PM Modi News

PM Modi News: नए संसद भवन में  छह द्वार हैं इनमें से एक है गज द्वार, जो अचानक चर्चा में आ गया हैं। दरअसल इसकी चर्चा का विषय है यहां मौजूद एक अकेला पेड़ जो अब उखड़ने वाला है। बता दें कि इस पेड़ को एसपीजी ने सुरक्षा बाधा के रूप में पहचाना है और जल्द ही इसे उखाड़कर परिसर के अंदर लगाया जाएगा। गज द्वार इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर करते हैं।

इस पेड़ को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के निर्णय में विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और दिल्ली वन विभाग सहित कई एजेंसियां ​​शामिल थीं। एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार है, जबकि सीपीडब्ल्यूडी केंद्र सरकार की प्राथमिक निर्माण एजेंसी है और उसे इस निर्णय को लागू करना है। दिल्ली वन विभाग को इस कदम को हरी झंडी देनी होगी।

क्यों ख़ास है यह पेड़?

पीटीआई-भाषा के पास उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, यह सब तब शुरू हुआ जब एसपीजी ने एक पूर्ण विकसित तबेबुइया अर्जेंटिया पेड़ को वीवीआईपी मार्ग में संभावित बाधा के रूप में पहचाना। इस पेड़ को ‘सिल्वर ट्रम्पेट’ के नाम से जाना जाता है और यह अपने चमकीले पीले फूलों के लिए जाना जाता है।

इस वृक्ष संख्या एक को किसी अन्य स्थान पर लगाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। सीपीडब्ल्यूडी के अनुरोध के बाद, दिल्ली वन विभाग ‘कड़ी शर्तों’ के आधार पर इसकी अनुमति देगा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने अनुरोध में एसपीजी की सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया था।

यहाँ लगाया जाएगा ‘सिल्वर ट्रम्पेट’ वृक्ष

एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “चूँकि मानसून सत्र अभी-अभी समाप्त हुआ है, इसलिए अगले सप्ताह इस वृक्ष को किसी अन्य स्थान पर लगाए जाने की संभावना है।” उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रेरणा स्थल को चुना गया है, जहाँ राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। पहले ये प्रतीक और मूर्तियाँ परिसर में अलग-अलग स्थानों पर थीं।

दस्तावेज़ में कहा गया है, “इस वृक्ष को लगाने के लिए, संसद भवन में प्रस्तावित आईजी4 प्रेरणा स्थल का 21 जुलाई को संबंधित क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया गया और इसे वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त और पर्याप्त पाया गया।”

Nitesh Rane: इंडिया-पकिस्तान के भिड़ने से पहले भीड़ गए संजय राउत और नितेश राणे, देशभक्ति तक पहुंची बात, फिर BJP के फायरब्रांड नेता ने Pak…

संसद भवन में यह 7 साल पुराना वृक्ष

लगभग सात साल पुराना यह वृक्ष तेज़ी से बढ़ता है और इसे कम देखभाल की आवश्यकता होती है। यह पूर्ण सूर्यप्रकाश और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपता है। यही कारण है कि इसे बगीचों, सड़कों के किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर देखा जा सकता है। इसके अलावा, सीपीडब्ल्यूडी को प्रेरणा स्थल पर नीम, अमलतास, पीपल, बरगद, शीशम और अर्जुन जैसी देशी प्रजातियों के 10 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण भी करना होगा।

Trump को पहली बार भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, 25 अगस्त से बंद हो जाएगी ये सर्विस, जानें PM Modi का बड़ा फैसला

Tags: Delhi Forest DepartmentParliamentpm modiSPG
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
PM Modi Security: प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बाधा बना संसद का एक पेड़, SPG ने दी चेतावनी! जल्द लिया जाएगा फैसला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

PM Modi Security: प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बाधा बना संसद का एक पेड़, SPG ने दी चेतावनी! जल्द लिया जाएगा फैसला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PM Modi Security: प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बाधा बना संसद का एक पेड़, SPG ने दी चेतावनी! जल्द लिया जाएगा फैसला
PM Modi Security: प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बाधा बना संसद का एक पेड़, SPG ने दी चेतावनी! जल्द लिया जाएगा फैसला
PM Modi Security: प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बाधा बना संसद का एक पेड़, SPG ने दी चेतावनी! जल्द लिया जाएगा फैसला
PM Modi Security: प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बाधा बना संसद का एक पेड़, SPG ने दी चेतावनी! जल्द लिया जाएगा फैसला
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?