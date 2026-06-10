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US हमले की चपेट में आया ऑयल टैंकर, 3 भारतीयों का पता नहीं; भारत ने अमेरिका से जताया कड़ा विरोध

Oil Tanker Attack: भारत ने ओमान के तट के पास एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले की निंदा की है. विदेश मंत्रालय (MEA) के एक बयान में कहा गया है कि जहाज पर मौजूद 24 भारतीय क्रू सदस्यों में से 21 को बचा लिया गया है, जबकि तीन अभी भी लापता हैं.

By: Shristi S | Published: June 10, 2026 11:51:50 PM IST

तेल टैंकर पर अमेरिकी हमला
तेल टैंकर पर अमेरिकी हमला


US Attack on Oil Tanker: भारत ने ओमान के तट के पास एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले की निंदा की है. विदेश मंत्रालय (MEA) के एक बयान में कहा गया है कि जहाज पर मौजूद 24 भारतीय क्रू सदस्यों में से 21 को बचा लिया गया है, जबकि तीन अभी भी लापता हैं.

विदेश मंत्रालय ने कहा हम आज सुबह ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज सेटेबेलो (Settebello) पर हुए हमले की निंदा करते हैं. जहाज पर मौजूद 24 भारतीय क्रू सदस्यों में से 21 को अब तक बचा लिया गया है और तीन के लापता होने की खबर है. ओमान में हमारा दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और चल रहे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में ओमान के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है.

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विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने हमले पर जताया विरोध

इस बीच, विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने जहाज पर हुए हमले को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए अमेरिकी चार्ज डी’अफेयर्स (राजदूत की अनुपस्थिति में कार्यवाहक प्रमुख), जेसन मीक्स को तलब किया है.

मंत्रालय ने आगे कहा इस क्षेत्र में शिपिंग पर बार-बार होने वाले हमले गंभीर चिंता का विषय हैं और ये इलाके में चल रहे संघर्ष का सीधा नतीजा हैं. हम तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए चल रही बातचीत को पूरा करने की अपनी मांग दोहराते हैं, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके. क्षेत्र में कमर्शियल शिपिंग और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, इलाके के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से बिना किसी रुकावट के नेविगेशन और व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए.

अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी से संबंध

ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे (Ambrey) ने इस हमले को ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाने वाली अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी से जोड़ा है. उन्होंने ऐसे ऑपरेशन्स में एक पैटर्न देखा है जहां हमले से पहले क्रू को जहाज के अगले हिस्से में ले जाया जाता है, जबकि हमला पिछले हिस्से (स्टर्न) पर होता है. एक अन्य सुरक्षा सूत्र ने भी इस आकलन का समर्थन किया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

सेटेबेलो की घटना कोई अकेली घटना नहीं है. मार्च की शुरुआत से, खाड़ी क्षेत्र में दर्जनों कमर्शियल जहाज संघर्ष की चपेट में आ चुके हैं, और UAE, कुवैत और ओमान के पास हमले दर्ज किए गए हैं. मई के आखिर में, मस्कट से लगभग 60 नॉटिकल मील पूर्व में एक अलग टैंकर पर हमला किया गया था, और साल की शुरुआत में, ईरान ने ओमान के खसाब बंदरगाह के पास एक टैंकर पर हमला किया था.

Tags: indiaUS
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