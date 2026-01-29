‘Oh Shit… रनवे नजर नहीं आ रहा’ विमान क्रैश से पहले कैसे बीते अजित पवार के वो आखिरी पल, पढ़ते ही छलक जाएंगे आंसू

Ajit Pawar Plane Crash News: अजित पवार के जिस विमान प्लेन से जा रहें थे. उस प्लेन क्रैश के बारे में सारी डिटेल्स अब धीरे- धीरे सामने आ रही है. जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत हो गई है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने रविवार को एक बयान जारी कर प्लेन की आखिरी बातचीत की डिटेल्स दी है. कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट शांभवी पाठक ने ग्राउंड कंट्रोल को बताया है कि वे लैंडिन की कोशिश की दौरान रनवे नही देख पा रहे थे. फिर दूसरी बार कोशिश की क्लीयरेंस दिया गया, लेकिन फिर कोई जवाब नही आया और प्लेन तुरंत आग का गोला बन गया. कॉकपिट से सुने गए आखिरी शब्द थे, ‘ओह शिट’. FlightRadar24 के अनुसार, फ्लाइट का रास्ता सीधे दक्षिण-पूर्व था, जो 19,000 फीट की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट को पार कर रहा था. इसके बाद यह धीरे-धीरे नीचे उतरा बारामती एयरपोर्ट से पहला संपर्क रात 8:18 बजे हुआ.
प्लेन क्रैश होने से कुछ देर पहले क्या हुआ
- FlightRadar24 के आंकड़ों से पता चलता है कि लियरजेट 45 विमान ने सुबह 8:10 बजे मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान भरी है.
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, जो विमान अजित पवार और चार अन्य को ले जा रहा था, वह सबसे पहले सुबह 8:18 बजे बारामती के संपर्क में आया था.
- फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि जैसे ही जेट बारामती के पास पहुंचा, अगले 20 मिनटों में ऊंचाई कम हो गई थी.
- विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगली कॉल तब की गई जब विमान हवाईअड्डे से 30 समुद्री मील (एनएम) कम था. इसके बाद एटीसी ने उड़ान को “पायलट के विवेक पर दृश्य मौसम संबंधी परिस्थितियों में उतरने” की सलाह दी है.
- तब चालक दल को सूचित किया गया कि हवाएं शांत थीं और दृश्यता लगभग 3,000 मीटर थी.
- लैंडिग के पहले प्रयास के दौरान, चालक दल ने बताया कि रनवे दिखाई नही दे रहा है और दूसरा प्रयास करने के लिए चक्कर लगाए.
- वापस चक्कर लगाने पर हवाई यातायात नियंत्रण ने चालक दल से पूछा कि क्या वे रनवे देख सकते है. लेकिन एक बार फिर, उन्होंने जवाब दिया कि रनवे “अभी दिखाई नहीं दे रहा है”. मंत्रालय की रिलीज में कहा गया, “जब रनवे दिखाई देगा तो कॉल करेंगे.”
- सुबह 8:43 बजे पायलटों द्वारा रनवे के साथ विज़ुअल कॉन्टैक्ट कन्फर्म करने के बाद विमान को लैंडिंग की मंज़ूरी दी गई. रिलीज में कहा गया, “हालांकि, उन्होंने लैंडिंग क्लीयरेंस का रीडबैक नहीं दिया.”
- ठीक एक मिनट बाद सुबह 8:44 बजे, ATC ने रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास आग का एक गोला देखा और इमरजेंसी टीम को मौके पर भेजा गया. रिलीज़ में कहा गया, “विमान का मलबा रनवे के बाईं ओर R/W 11 थ्रेशहोल्ड के पास स्थित है.”
चल रही है मामले की जांच
जांचकर्ता अब फ्लाइट अलाइनमेंट रनवे से एयरक्राफ्ट की दूरी और घटनाओं के क्रम की जांच कर रहे है ताकि पता चल सके कि असल में क्या गलत हुआ और किस पॉइंट पर उस वजह से यह दुखद हादसा हुआ.