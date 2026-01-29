‘Oh Shit… रनवे नजर नहीं आ रहा’ विमान क्रैश से पहले कैसे बीते अजित पवार के वो आखिरी पल, पढ़ते ही छलक जाएंगे आंसू

Ajit Pawar Plane Crash News: अजित पवार के जिस विमान प्लेन से जा रहें थे. उस प्लेन क्रैश के बारे में सारी डिटेल्स अब धीरे- धीरे सामने आ रही है. जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत हो गई है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने रविवार को एक बयान जारी कर प्लेन की आखिरी बातचीत की डिटेल्स दी है. कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट शांभवी पाठक ने ग्राउंड कंट्रोल को बताया है कि वे लैंडिन की कोशिश की दौरान रनवे नही देख पा रहे थे. फिर दूसरी बार कोशिश की क्लीयरेंस दिया गया, लेकिन फिर कोई जवाब नही आया और प्लेन तुरंत आग का गोला बन गया. कॉकपिट से सुने गए आखिरी शब्द थे, ‘ओह शिट’. FlightRadar24 के अनुसार, फ्लाइट का रास्ता सीधे दक्षिण-पूर्व था, जो 19,000 फीट की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट को पार कर रहा था. इसके बाद यह धीरे-धीरे नीचे उतरा बारामती एयरपोर्ट से पहला संपर्क रात 8:18 बजे हुआ.

प्लेन क्रैश होने से कुछ देर पहले क्या हुआ