Odisha News: ढेंकानाल में महिला ने एसपी कार्यालय में की आत्मदाह की कोशिश, चार घंटे में दो सब-इंस्पेक्टर निलंबित

Odisha News: अक्षय महाराणा की ढेंकानाल, ओडिशा से रिपोर्ट, शनिवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एक महिला ने एसपी कार्यालय परिसर में आत्मदाह की कोशिश की। गनीमत रही कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने समय रहते उसे बचा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन को तुरंत हरकत में ला दिया। महज चार घंटे के भीतर ही जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने मामले में लापरवाही बरतने वाले दो उपनिरीक्षकों (सब-इंस्पेक्टर) को निलंबित कर दिया।

पुलिस ने दिया साथ, तो उठाया ये कदम

जानकारी के मुताबिक, महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल पक्ष का एक रिश्तेदार लंबे समय से उसे मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। इस संबंध में उसने कई बार न्याय पाने की कोशिश की और टाउन थाना तथा सदर थाना दोनों में शिकायत दर्ज कराने पहुंची। लेकिन, उसे कार्रवाई के बजाय एक थाने से दूसरे थाने भेजा गया। लगातार न्याय से वंचित रहने और निराशा के चलते महिला ने आत्मदाह जैसे चरम कदम उठाने की कोशिश की।

जानकारी के मुताबिक, महिला ने अचानक कार्यालय परिसर में खुद को आग लगाने की कोशिश की। उपस्थित पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया, उसे रोका और किसी तरह आत्मदाह की कोशिश को नाकाम कर दिया। घटना के बाद कार्यालय परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया।

एसपी ने लिया एक्शन, दो थानों पर गिरी गाज

घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ने दोनों थानों के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की। जांच में स्पष्ट हुआ कि महिला की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया और उसे टाल गया। इसके बाद एसपी ने टाउन थाना के उपनिरीक्षक उत्कल विजय मोहंती और सदर थाना की उपनिरीक्षक रोज़ालिन मिन्ज़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्थानीय लोगों ने घटना को बेहद गंभीर बताया और कहा कि यदि समय पर पुलिसकर्मियों ने महिला को नहीं रोका होता तो जानलेवा हादसा हो सकता था। साथ ही, उन्होंने सवाल उठाया कि जब पीड़िता ने कई बार थानों का चक्कर लगाया, तब उसकी बात क्यों नहीं सुनी गई। लोगों का मानना है कि यह घटना पुलिस व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करती है।

पुलिस का आश्वासन, आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे

ढेंकानाल पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि अब मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही, पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पीड़ित की शिकायत को नजरअंदाज न किया जाए।

