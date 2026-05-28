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गाली गलौज की, बेटे के सामने अर्धनग्न अवस्था में लाठियों से पीटा; महिला के साथ थाने में थर्ड डिग्री टॉर्चर, SHO सस्पेंड

Odisha Police Controversy: ओडिशा में एक महिला और उसके बेटे ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं; उन्होंने पुलिस पर थर्ड-डिग्री टॉर्चर, शारीरिक हमला और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है. इस घटना के सामने आने के बाद, राज्य पुलिस मुख्यालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए तालचुआ मरीन पुलिस स्टेशन की इंचार्ज अधिकारी संध्यारानी जेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

By: Shristi S | Published: May 28, 2026 5:13:25 PM IST

महिला के साथ थाने में थर्ड डिग्री टॉर्चर, SHO सस्पेंड
महिला के साथ थाने में थर्ड डिग्री टॉर्चर, SHO सस्पेंड


Odisha Woman Torture Allegation: ओडिशा के केंद्रपाड़ा ज़िले में तालचुआ मरीन पुलिस स्टेशन में एक महिला और उसके बेटे ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं; उन्होंने पुलिस पर थर्ड-डिग्री टॉर्चर, शारीरिक हमला और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है. इस घटना के सामने आने के बाद, राज्य पुलिस मुख्यालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए तालचुआ मरीन पुलिस स्टेशन की इंचार्ज अधिकारी संध्यारानी जेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

रिपोर्टों के अनुसार, शिकायतकर्ताओं की पहचान अन्नपूर्णा मंडल और उनके बेटे, अनंत मंडल के रूप में हुई है. दोनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक पारिवारिक विवाद के सिलसिले में पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया.

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गाली-गलौज और शारीरिक यातनाएं दीं

बताया जा रहा है कि अन्नपूर्णा मंडल के पति ने एक घरेलू विवाद के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, महिला कांस्टेबल संध्यारानी जेना ने अन्नपूर्णा मंडल और उनके बेटे को पुलिस स्टेशन बुलाया. आरोप है कि दोनों को मंगलवार को शाम लगभग 4:00 बजे से लेकर आधी रात तक स्टेशन पर हिरासत में रखा गया. पीड़ितों का आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और उन्हें शारीरिक यातनाएं दीं. अन्नपूर्णा मंडल ने विशेष रूप से आरोप लगाया है कि पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर उनके साथ लाठियों से मारपीट की गई.

अन्नपूर्णा मंडल ने कहा उन्होंने मेरे साथ लाठियों से मारपीट की. वे बार-बार यह जानना चाह रहे थे कि मैं अपने ससुर और पति की बात क्यों नहीं मान रही हूं. इसी बात को लेकर मेरे साथ लगातार मारपीट की गई. महिला ने आगे आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने, जब वह अर्धनग्न अवस्था में थी ठीक उसके बेटे के सामने उसके साथ मारपीट की. इन आरोपों ने स्थानीय समुदाय में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है.

पुलिस के आचरण पर उठे सवाल

इन आरोपों के सामने आने के बाद, पूरे क्षेत्र में पुलिस के आचरण को लेकर सवाल उठने लगे हैं. विशेष रूप से, पुलिस स्टेशनों में नागरिकों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जाता है खासकर घरेलू विवादों से जुड़े मामलों में वह अब सार्वजनिक बहस का एक गंभीर विषय बन गया है. पीड़ित परिवार ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने पुलिस स्टेशन में लगे CCTV फुटेज की जांच करने की भी मांग की है, ताकि यह पता चल सके कि हिरासत की अवधि के दौरान वास्तव में क्या हुआ था. 

पुलिस मुख्यालय ने की बड़ी कार्रवाई

मामले के बढ़ने के बाद, ओडिशा पुलिस मुख्यालय ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की. ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने तत्काल प्रभाव से तालचुआ मरीन पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (IIC)—इंस्पेक्टर संध्यारानी जेना को निलंबित कर दिया. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि गंभीर कदाचार और कर्तव्य में लापरवाही के आरोपों के मद्देनजर, इंस्पेक्टर संध्यारानी जेना के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने पर फिलहाल विचार किया जा रहा है.

आदेश में लिखा है कि जनहित में, और PMR-1940 के नियम 840 के अनुसार, केंद्रपाड़ा स्थित तालचुआ मरीन पुलिस स्टेशन की IIC, इंस्पेक्टर संध्यारानी जेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन की अवधि के दौरान, संध्यारानी जेना कटक के सेंट्रल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) के अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहेंगी. वह ओडिशा सेवा संहिता के नियम 90 के अनुसार अनुमेय निर्वाह भत्ता और महंगाई भत्ता प्राप्त करने की हकदार होंगी.

Tags: crimeodishaPolice
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