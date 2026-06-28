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Balasore Crime: मटन की जगह चिकन परोसने पर शादी के दावत में खूनी खेल, धारदार हथियार से परोसने वालो पर हमला; मची अफरा-तफरी

Balasore Crime: आरोप है कि गुस्साए किशोरों ने पास में पड़ा धारदार हथियार उठाया और केटरिंग वर्कर पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल वर्कर खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ा. शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए.

By: Divyanshi Singh | Published: June 28, 2026 10:42:00 PM IST

मटन नहीं मिला तो शादी में मचा बवाल,
मटन नहीं मिला तो शादी में मचा बवाल,


Balasore Crime: ओडिशा के बालासोर जिले में एक शादी की खुशियां उस समय दहशत में बदल गईं जब मटन न मिलने से गुस्साए चार नाबालिगों ने एक केटरिंग वर्कर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.गंभीर रूप से घायल वर्कर को पहले फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत बिगड़ने पर उसे कटक के SCB मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. पुलिस ने चारों आरोपी किशोरों को गिरफ्तार कर अंगुल के जुवेनाइल होम भेज दिया.

यह घटना 24 जून की रात रेमुना पुलिस स्टेशन एरिया के अथंतर गांव में हुई एक शादी में हुई. पुलिस के मुताबिक, 16 से 17 साल के चार किशोर दावत में शामिल हुए थे.उन्हें चिकन करी परोसी गई, लेकिन उन्होंने मटन मांगा. इस पर केटरिंग वर्कर से बहस हो गई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई.

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धारदार हथियार से हमला

आरोप है कि गुस्साए किशोरों ने पास में पड़ा धारदार हथियार उठाया और केटरिंग वर्कर पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल वर्कर खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ा. शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए.

बुरी तरह घायल हुए 

डॉक्टरों के मुताबिक, घायल आदमी को गहरे घाव लगे हैं और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. उसे आगे के इलाज के लिए कटक के SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है.

रविवार को घटना सामने आने के बाद, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या की कोशिश समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया. चारों आरोपी नाबालिगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें अंगुल के सरकारी चिल्ड्रन होम में ट्रांसफर करने का आदेश दिया. पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है.

मटन न मिलने जैसी छोटी सी बात पर इस तरह की हिंसा ने सामाजिक संवेदनशीलता और युवाओं में बढ़ते गुस्से पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक मामूली झगड़े का जानलेवा हमले में बदलना चिंता की बात मानी जा रही है.

Tags: Balasore Crimeodisha
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