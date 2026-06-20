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Odisha: ओडिशा में हुई अनोखी शादी, बैंड-बाजे की धुन पर नाचे बराती; 2 पुरुषों ने लिए 7 फेरे फिर…

Odisha Unique Wedding: ओडिशा में अच्छी बारिश की उम्मीद में एक प्राचीन पारंपरिक अनुष्ठान ‘अंडिरा विवाह’ किया गया, इसमें 2 पुरुषों की प्रतीकात्मक शादी का आयोजन होता है.

By: JP Yadav | Published: June 20, 2026 12:24:07 PM IST

Odisha: ओडिशा में हुई अनोखी शादी, बैंड-बाजे की धुन पर नाचे बराती; 2 पुरुषों ने लिए 7 फेरे फिर...
Odisha: ओडिशा में हुई अनोखी शादी, बैंड-बाजे की धुन पर नाचे बराती; 2 पुरुषों ने लिए 7 फेरे फिर...


 Odisha Unique Wedding: भारत में इस बार मॉनसून 2026 समय से तो पहुंचा, लेकिन फिलहाल इसकी रफ्तार धीमी पड़ी हुई है. इसके चलते लोगों में खासतौर से किसानों में डर का माहौल है, क्योंकि बारिश समय पर और पर्याप्त ना हुई तो फसल चौपट हो सकती है. देश के अमूमन सभी राज्यों में बारिश के लिए अनुष्ठान करना सदियों पुरानी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा में शामिल है. कहा जाता है कि सूखे के समय बारिश के देवता (जैसे इंद्र या वरुण) को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं. भारत में वेदों-पुराणों में ‘पर्जन्य जप’ की प्रथा है. खासतौर से ग्रामीण इलाकों में 21वीं सदी में भी मेढकों की शादी और प्रतीकात्मक शादी जैसी अनूठी रस्में निभाई जाती हैं. देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और सूखे जैसे हालात के बीच इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किए जा रहे हैं. 

ताजा मामले में ओडिशा के जाजपुर जिले से शादी का अनोखा मामला सामने आया है. जिले कोरेई ब्लॉक के गमहामिया गांव के लोगों ने भीषण सूखे के चलते बारिश के आगमन के लिए अनूठी परंपरा का निर्वहन किया. अच्छी बारिश के लिए प्राचीन पारंपरिक अनुष्ठान ‘अंडिरा विवाह’ किया गया. इसमें दो पुरुषों की प्रतीकात्मक शादी होती है.गमहामिया गांव  के लोगों का मानना है कि इस अनोखी परंपरा से बारिश के देवता खुश होते हैं और फसलों को जीवनदान मिलता है. ग्रामीणों को पूरा भरोसा है कि उनकी यह आस्था रंग लाएगी और क्षेत्र में जल्द ही अच्छी बारिश होगी.

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कब हुआ विवाह

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह अनूठा और पारंपरिक विवाह बुधवार (17 जून, 2026) की शाम को हुआ. इस दौरान ग्रामीणों ने युवक जतिन खटुआ दूल्हा बने और विधिवत शादी की. इस दौरान परंपरा के अनुसार, डीजे की धुन पर बरातियों के साथ-साथ खुद दूल्हा भी जमकर नाचा. सिद्धेश्वरी मंदिर में दुल्हन के रूप में सजे कालांदी नायक तैयार थे.

कन्या दान की रस्म भी निभाई गई

यहां पर यानी मंदिर में पंडितों के मंत्रोच्चार और पूरे हिंदू रीति-रिवाज के साथ जतिन खटुआ और कालांदी नायक के बीच विवाह का यह अनुष्ठान पूरा किया गया. इस अनूठी शादी में लक्ष्मण खटुआ ने वर पक्ष  यानी दूल्हे के पिता जबकि मानगोविंद नायक ने वधू पक्ष यानी दुल्हन के पिता की भूमिका निभाते हुए कन्यादान की रस्में पूरी कीं.

दुल्हन की हुई विधिवत विदाई

यह अनूठा विवाह स्थानीय सरपंच विष्णु चरण रथ की देखरेख में किया गया. उन्होंने इसके लिए पूरा इंतजाम किया था. इस दौरान शादी की रस्में पूरी होने के बाद पारंपरिक विदाई गीत गाकर ‘दुल्हन’ को विदा किया गया . शादी के क्रम में मंदिर के पास ही पूरे गांव के लिए एक सामूहिक भोज (दावत) का आयोजन भी हुआ. 

Tags: odisha
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