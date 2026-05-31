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ऑपरेशन के दौरान महिला का जल गया गुप्तांग, शिकायत करने पर डॉक्टर काटने लगा कन्नी; स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच

Odisha News: ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में प्रसव के दौरान हुई कथित चिकित्सीय चूक की वजह से महिला के गुप्तांग और शरीर के अन्य हिस्से जल गए. बाद में शिकायत के पश्चात स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है.

By: Sohail Rahman | Published: May 31, 2026 1:09:58 PM IST

ओडिशा के सुंदरगढ़ में ऑपरेशन के दौरान महिला के गुप्तांग और शरीर के अन्य हिस्सों में आई बर्न इंजरी
ओडिशा के सुंदरगढ़ में ऑपरेशन के दौरान महिला के गुप्तांग और शरीर के अन्य हिस्सों में आई बर्न इंजरी


Odisha News: ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान हुई कथित चिकित्सीय चूक का मामला सामने आया है. एक महिला ने आरोप लगाया है कि निजी नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान किए गए ऑपरेशन के समय उसके गुप्तांग और शरीर के अन्य हिस्से गंभीर रूप से जल गए. घटना के बाद महिला को लगातार दर्द और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मामले को लेकर परिवार ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की है. शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, अप्रैल महीने में एक निजी नर्सिंग होम में महिला की सर्जरी के माध्यम से डिलीवरी हुई थी. परिवार का कहना है कि बच्चे के जन्म के बाद कुछ दिनों तक उन्हें चोटों के वास्तविक कारणों की जानकारी नहीं दी गई. बाद में शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द और घाव दिखाई देने पर मामले का पता चला.

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अप्रैल में बच्चे का हुआ था जन्म

जानकारी के अनुसार, सुंदरगढ़ शहर के महेशडीही क्षेत्र की निवासी सोनाली सत्पथी ने इसी वर्ष अप्रैल 10 तारीख में एक निजी नर्सिंग होम में बच्चे को जन्म दिया था. उन्हें बेटा हुआ, लेकिन परिवार का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान हुई एक गंभीर घटना ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया. परिजनों के मुताबिक, सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे इलेक्ट्रोसर्जिकल उपकरण में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे सोनाली के गुप्तांग और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर बर्न इंजरी हो गई. आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन और संबंधित चिकित्सकों ने इस घटना की जानकारी तत्काल परिवार को नहीं दी. घटना के बाद परिवार ने पुलिस और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों से शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पीड़िता ने क्या कहा?

पीड़िता सोनाली सत्पथी ने कहा कि जैसे हर महिला ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर पर भरोसा किया जाता है. वैसे ही मैं भी गई. ऑपरेशन थिएटर में मैंने अपने आप को डॉक्टर को 200% सौंप दिया. मुझे भरोसा था कि मुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे. ऑपरेशन थिएटर में इनलोगों ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, इसीलिए मुझे पता नहीं चला कि अंदर क्या हुआ. सरकारी अस्पताल में मेरी पहली डिलीवरी बहुत अच्छे से हुई थी, मुझे उत्साहित कर के अच्छे से ऑपरेशन किया गया था. इस बार पूरा उल्टा हुआ. मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, वह एक गेज कपड़ था. मुझे कुछ नहीं बताया गया.

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चलने पर जांघों में दर्द महसूस हुआ

जब मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया और बताया गया कि मुझे एक बेटा हुआ है. उन्हें 4 दिनों तक समय नहीं मिला कि मेरे परिजनों को सूचित करें कि बर्न इंजरी हुई है. 3-4 दिनों बाद जब मुझे डॉक्टरों ने चलने की सलाह दी तो मुझे जांघों पर दर्द महसूस हुआ और जब मैंने देखा तो पता चला कि वहाँ बैंडेज बंधा हुआ है. जब मैंने इसके बारे में पूछा तो मुझे नर्स ने बताया कि एक छोटी सी बर्न इंजरी है और डॉक्टर को भी चोट लगी है. मुझे कहा गया कि कुछ नहीं होगा और ऑइंटमेंट लगाने पर वह ठीक हो जाएगा. मेरे पति को भी इस बात की सूचना नहीं दी गई.

मैं पेशेंट हूं, मेरे कहने से क्या होगा? बर्न इतना ज्यादा है, यह बात हमसे छुपाई गई. उन्होंने हमसे पूरा पेमेंट भी लिया. मैंने 46000 रुपए वहां जमा किए थे, पूरे पैसे जमा करने के बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया. डिस्चार्ज होने के बाद जब मैं घर आई और मैंने बैंडेज खोल कर देखा तो मेरे पेट से लेकर जांघों तक बहुत जगहों पर बर्न इंजरी थी. मुझे इतना ज्यादा दर्द हुआ कि मैं कुछ कर नहीं पाई. मैंने जब अस्पताल जाकर इसकी शिकायत की तो हमें पता चला कि अस्पताल के मालिक तक को इस बात की खबर नहीं थी.

डॉक्टर करने लगे आनाकानी

मालिक ने जब डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर आनाकानी करने लगे. इस बात को लेकर बहुत बहस हुई, झगड़े हुए और हमें कह दिया गया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि घर से ही चोट लगी हुई थी, अस्पताल में कुछ भी नहीं हुआ. अगर मैं घर से ही जलकर आई थी, तो उस हालत में कौन से डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं? अगर मैं जलकर आई थी तो उन्हें पहले पुलिस को इस बात की सूचना देनी थी और कह देना था कि वह ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे. ऑपरेशन क्यों किया गया?

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सर्जरी के दौरान मशीन से हुई दुर्घटना

इस बीच ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पुष्पमित्र भित्रिया ने माना है कि सर्जरी के दौरान इस्तेमाल की जा रही मशीन से एक दुर्घटना हुई थी. डॉक्टर के अनुसार ऑपरेशन के समय मशीन में तकनीकी खराबी आ गई थी और इस घटना में उनके हाथ में भी मामूली बर्न इंजरी हुई थी. मरीज के परिवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के समय इस घटना की जानकारी दे दी गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने जांच समिति गठित की है. अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में महिला के शरीर पर गहरी जलन के घाव पाए गए हैं. जांच अभी जारी है.

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट

Tags: Odisha News
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