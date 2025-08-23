Odisha Shameful News: युवक ने बुजुर्ग चाचा को सड़क पर पीटा, पुलिस ने की तत्काल गिरफ्तारी

अक्षय महाराणा ओडिशा से रिपोर्ट: ओडिशा के ढेंकानाल ज़िले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पारिवारिक रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिंदोल ब्लॉक के रासोल थाना क्षेत्र के शबरसाही गांव में एक युवक ने अपने ही बुजुर्ग चाचा को बीच सड़क पर बेरहमी से पीट डाला।सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने पहले वृद्ध को ज़मीन पर घसीटा और फिर हाथ-पैर से मारने के बाद डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस पूरी घटना को गांव के एक शख्स ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो वायरल होते ही लोगों में गुस्सा फैल गया और प्रशासन हरकत में आया।

पीड़ित के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था

सूचना मिलते ही रासोल थाना पुलिस मौके पर पहुँची और जांच शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुछ ही घंटों में हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ जारी है।पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी और पीड़ित के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि उसी रंजिश के चलते युवक ने गुस्से में आकर यह हिंसक कदम उठाया। हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके।

आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

गांव में इस घटना के बाद आक्रोश और हैरानी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अपने ही बुजुर्ग रिश्तेदार के साथ इतनी अमानवीयता देखकर वे स्तब्ध हैं। लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भरोसा दिलाया है कि कानून के तहत उसे सख्त सजा दी जाएगी।

समाज के लिए एक चेतावनी भी है

यह घटना केवल एक परिवार की कलह का मामला नहीं, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। रिश्तों में बढ़ती कटुता और हिंसा की प्रवृत्ति चिंता का विषय है। ऐसे मामलों से सबक लेते हुए ज़रूरी है कि परिवार और समाज आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीक़े से सुलझाएँ और कानून व्यवस्था भी ऐसे अपराधों पर सख्ती से नकेल कसे।

