Odisha Rain: मलकानगिरी में भारी बारिश से जनजीवन ठप, NH-326 और कई पुल डूबे, स्कूल बंद

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 18, 2025 16:06:13 IST

मलकानगिरी, ओड़िशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट 

Odisha Rain: ओडिशा के मलकानगिरी ज़िले में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नेशनल हाइवे-326 और कई अहम पुल बारिश के पानी में डूब गए हैं, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है और प्रशासन ने सभी स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, रविवार से हो रही तेज़ बरसात के कारण बाढ़ का पानी कई जगहों पर पुलों के ऊपर से 3 से 4 फीट तक बह रहा है। इससे मलकानगिरी से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सड़क संपर्क व्यवस्था पूरी तरह टूट गई है।

समूचा हाईवे हुआ जलमग्न 

सबसे गंभीर स्थिति पोटेरू और कंकराकोंडा के पास देखी गई, जहाँ हाईवे के लंबे हिस्से तीन से चार फीट तक जलमग्न हैं। वहीं, कालिमेला–पोडिया मार्ग पर कन्याश्रम पुल लगभग चार फीट पानी में डूब गया है। इसके चलते सैकड़ों वाहन अलग-अलग स्थानों पर फँस गए हैं।

मलकानगिरी शहर के कई निचले इलाकों में देर रात जलभराव हुआ और घरों के अंदर पानी घुस गया। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होना पड़ा। इससे पहले से प्रभावित लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने ज़िले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 48 घंटों तक और भी तेज़ बारिश की चेतावनी दी है। कलेक्टर ने सावधानी बरतते हुए सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को मंगलवार तक बंद रखने का आदेश दिया है।

बंगाल की खाड़ी में बना लो-प्रेशर की वजह से है समस्या 

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि यह स्थिति बंगाल की खाड़ी में बने नए लो-प्रेशर क्षेत्र की वजह से बनी है, जो उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट के पास सक्रिय है। यह प्रणाली आगे डिप्रेशन में तब्दील हो सकती है और 20 अगस्त तक दक्षिणी व पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा के आसार हैं। इसके साथ-साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चलने की संभावना भी जताई गई है, जिससे बाढ़ और नुकसान का खतरा और बढ़ सकता है।

