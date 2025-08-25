Odisha News:  रात के सन्नाटे में शहर में घूमता दिखा जंगली हाथी, मचा हड़कंप

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: ओडिशा के कंधमाल ज़िले के जी. उदयगिरि शहर में देर रात अचानक एक जंगली हाथी के घुसने से लोगों में दहशत फैल गई। आमतौर पर यह इलाका हाथियों की आवाजाही से बहुत दूर माना जाता है, लेकिन इस अप्रत्याशित घटना ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया। घटना उस समय हुई जब ज्यादातर लोग घरों में आराम कर ने की तैयारी रहे थे। अचानक शिव मंदिर साहि इलाके के निवासियों ने देखा कि एक हाथी गलियों में घूम रहा है। बताया जा रहा है कि यह हाथी अकेला था और संभवत: अपने झुंड से बिछड़ कर भटकते हुए शहर पहुंच गया। हाथी को देखकर लोग दहशत में आ गए। कई परिवारों ने हाथी के डर से दरवाज़े और खिड़कियाँ बंद कर लीं, तो वहीं कुछ लोग दूर से खड़े होकर वीडियो और तस्वीरें लेने लगे। सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि अगर वन विभाग समय रहते नहीं पहुंचता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।

मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम

ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से हाथी को धीरे-धीरे जंगल की ओर वापस ले जाने में सफलता पाई। इस दौरान पूरी कोशिश की गई कि हाथी को किसी तरह की चोट न पहुंचे और साथ ही इंसानों की सुरक्षा भी बनी रहे। सौभाग्य से किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान नहीं पहंचा। घटना के बाद से शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। कई लोग अब भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं हाथी या उसका झुंड दोबारा न लौट आए। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि रात में शहर की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई जाए और गश्त तेज की जाए।

ग्रामीणों में दहशत

माना जाता है कि जंगलों में लगातार मानवीय दखल और प्राकृतिक आवास की कमी के कारण हाथी अक्सर गांव और कस्बों की ओर प्रबेश कर रहे हैं। भोजन और पानी की तलाश में ये जानवर भटक कर आबादी वाले क्षेत्रों तक आ जाते हैं। यही वजह है कि इंसान और हाथी के बीच टकराव की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। वन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि अगर कहीं हाथी दिखे तो घबराने की बजाय तुरंत सूचना दें। विभाग बार-बार चेतावनी देता रहा है कि जंगली जानवरों को उकसाना या डराने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। शांत रहकर दूरी बनाए रखना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। यह घटना एक बार फिर इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष की ओर इशारा करती है। ऐसे में ज़रूरी है कि स्थानीय प्रशासन और वन विभाग मिलकर दीर्घकालिक समाधान खोजें ताकि इंसान और हाथी दोनों सुरक्षित रह सकें।

