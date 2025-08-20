Home > देश > Odisha News: कुछ नहीं मिला तो पका डाली बड़ी वाली छिपकली! इतना घिनौना निकला ये Youtuber, तस्वीर देख नहीं खा पाएंगे कई दिनों तक खाना

Odisha News: कुछ नहीं मिला तो पका डाली बड़ी वाली छिपकली! इतना घिनौना निकला ये Youtuber, तस्वीर देख नहीं खा पाएंगे कई दिनों तक खाना

Odisha News: ओडिशा के मयूरभंज जिले से वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक यूट्यूबर को संरक्षित और दुर्लभ प्रजाति के गोह (मॉनिटर लिजर्ड) को काटकर उसका मांस पकाने और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान रूपा नायक के रूप में हुई है, जो असनाबनी गांव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक, वह हाल ही में अपनी पत्नी के मायके भद्रक से लौट रहा था।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 20, 2025 12:04:53 IST

Odisha news, Viral news, today viral news, latest hindi news
Odisha news, Viral news, today viral news, latest hindi news

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: ओडिशा के मयूरभंज जिले से वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक यूट्यूबर को संरक्षित और दुर्लभ प्रजाति के गोह (मॉनिटर लिजर्ड) को काटकर उसका मांस पकाने और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान रूपा नायक के रूप में हुई है, जो असनाबनी गांव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक, वह हाल ही में अपनी पत्नी के मायके भद्रक से लौट रहा था। रास्ते में बांता इलाके के पास उसे सड़क किनारे एक मृत गोह दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर अपने घर ले गया और वहां उसका मांस पकाया। इतना ही नहीं, पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया।

हुआ मुकदमा दर्ज

वीडियो अपलोड होने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा होने लगी और वन विभाग तक मामला पहुंच गया। अधिकारियों ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू की और आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान रूपा नायक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। वन विभाग ने बताया कि आरोपी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। उस पर धारा 2(16)(a)(b), 9, 39(1)(b), 48(a)(b) और 50(1) लागू की गई हैं। केस ठाकुरमुंडा फॉरेस्ट रेंज में दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है।

पहले पकड़ाया कागज फिर रेखा गुप्ता के साथ…, दिल्ली की सीएम पर कैसे हुआ हमला, अंदर की बात जान कांप उठी अमित शाह की पुलिस

पूरा मामला

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संरक्षित प्रजातियों के किसी भी प्रकार के शिकार, हत्या या सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह अपराध न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से गंभीर है बल्कि इसके लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया, “हमें इस पूरे मामले की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह यूट्यूब पर वीडियो डालकर लोगों का ध्यान आकर्षित करना और आर्थिक लाभ पाना चाहता था। लेकिन यह कार्य कानूनन अपराध है।”विशेषज्ञों का कहना है कि गोह जैसी प्रजातियां पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनके शिकार या हत्या से पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। यह घटना न केवल सोशल मीडिया पर सनसनी का कारण बनी बल्कि आम लोगों के लिए भी एक चेतावनी है कि लाइक्स और व्यूज की लालच में कोई भी ऐसा कदम उठाना कानून और प्रकृति दोनों के साथ विश्वासघात है।

कौन रच रहा दिल्ली को दहलाने की साजिश? एक साथ 50 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, फूल गए पुलिस के…

Tags: monitor lizardodishatoday news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
Odisha News: कुछ नहीं मिला तो पका डाली बड़ी वाली छिपकली! इतना घिनौना निकला ये Youtuber, तस्वीर देख नहीं खा पाएंगे कई दिनों तक खाना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Odisha News: कुछ नहीं मिला तो पका डाली बड़ी वाली छिपकली! इतना घिनौना निकला ये Youtuber, तस्वीर देख नहीं खा पाएंगे कई दिनों तक खाना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Odisha News: कुछ नहीं मिला तो पका डाली बड़ी वाली छिपकली! इतना घिनौना निकला ये Youtuber, तस्वीर देख नहीं खा पाएंगे कई दिनों तक खाना
Odisha News: कुछ नहीं मिला तो पका डाली बड़ी वाली छिपकली! इतना घिनौना निकला ये Youtuber, तस्वीर देख नहीं खा पाएंगे कई दिनों तक खाना
Odisha News: कुछ नहीं मिला तो पका डाली बड़ी वाली छिपकली! इतना घिनौना निकला ये Youtuber, तस्वीर देख नहीं खा पाएंगे कई दिनों तक खाना
Odisha News: कुछ नहीं मिला तो पका डाली बड़ी वाली छिपकली! इतना घिनौना निकला ये Youtuber, तस्वीर देख नहीं खा पाएंगे कई दिनों तक खाना
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?