Horror Video: ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मारने के लिए कार को 200m घसीटा, कमजोर दिल के लोग ना देखें वीडियो

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. यहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने पहले तो कार को टक्कर मारी इसके बाद ड्राइवर 200 मीटर तक घसीट रहा. यह चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, साइड मारने को लेकर हुए विवाद के बाद ड्राइवर डर गया और फिर इसके बाद हाइवा चालक भागने की कोशिश में कार घसीटता रहा. वह करीब 200 मीटर तक कार को घसीटता रहा और इस दौरान लगातार चिंगारियां निकलती रहीं. यह पूरा मामला भुवनेश्वर-कटक हाईवे का है. ट्रक ड्राइवर द्वारा करीब 200 मीटर तक कार घसीटने का नजारा जिसने भी देखा वह दंग रह गया.

गनीमत रही कि कार पलटी नहीं वरना इसमें सवार लोगों की जान जा सकती थी. खासतौर से आसपास के वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति बन गई. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले का पुलिस ने भी संज्ञान में लिया है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच कर रही है.

पालासुनी फ्लाईओवर पर हुआ हादसा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मंचेश्वर थाना क्षेत्र में आता है. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रात के दौरान पालासुनी फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार भारी वाहन की कार से टक्कर हो गई, जिसके बाद कार कुछ दूरी तक वाहन के साथ घिसटती चली गई. वीडियो देखने के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि तेज गति से भारी वाहन चला रहा ड्राइवर अचानक संतुलन खो बैठा और आगे चल रही कार से टकरा गया. टक्कर के बाद कार वाहन में फंस गई और सड़क पर काफी दूर तक खिंचती चली गई.

हो सकता था बड़ा हादसा

दुर्घटना के दौरान कार में एक व्यक्ति और उनकी बेटी मौजूद थे. हादसा होते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मदद के लिए आगे आए. 200 मीटर बाद जब कार रुकी तो सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार में फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. अच्छी बात यह रही है कि इस हादसे में दोनों को केवल मामूली चोटें आईं, जबकि कुछ क्षतिग्रस्त हो गई.

हाइवा ने कार को 200 मीटर तक घसीटा ओडिशा के भुवनेश्वर-कटक मार्ग पर कार और हाइवा के बीच साइड देने को लेकर विवाद के बाद हाइवा ने कार को करीब 200 मीटर तक घसीट दिया, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि विवाद के बाद हाइवा चालक वाहन लेकर भागने की कोशिश कर रहा था. सूचना पर… pic.twitter.com/TSth5I8iAA — NDTV India (@ndtvindia) May 30, 2026

वहीं, पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की भी पड़ताल की जा रही है, जिससे दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके. इस घटना के बाद शहर में भारी वाहनों की सुरक्षित आवाजाही और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है.