Odisha News: अनियंत्रित होकर नदी में गिरा कोयले से भरा ट्रेलर, चालक है अभी भी लापता, सर्च ऑपरेशन शुरू…

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Sundergarh, Odisha News: सुंदरगढ़ ज़िले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब कोयला ढो रहा एक भारी ट्रेलर पुराने पुल से अनियंत्रित होकर नीचे नदी में गिर गया। अनियंत्रि हो के जाहाज बहाल झंटेलबुड़ा इलाके के पास सुबह लगभग 8 बजे के आसपास घटी। जानकारी के मुताबिक, ट्रेलर जब पुल पार कर रहा था, उसी दौरान चालक का वाहन पर से नियंत्रण हट गया। देखते ही देखते ट्रेलर सीधे नीचे नदी में गिरा और पलट गया।

राहत और बचाव कार्य शुरू

आसपास खड़े लोगों ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा और कुछ ने इसे मोबाइल कैमरे में भी कैद कर लिया। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। ट्रेलर में मौजूद एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन चालक सुजीत आयनड अभी तक लापता है। आशंका जताई जा रही है कि वह या तो वाहन के अंदर फंसा है या नदी के तेज बहाव में बह गया है।

पुराने पुलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल

पुलिस और अग्निशमन विभाग ने गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि चालक को जल्द से जल्द खोजा जा सके। इस दुर्घटना ने एक बार फिर पुराने पुलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पुल से लंबे समय से भारी वाहनों की आवाजाही होती आ रही थी। कई बार इसकी मरम्मत और मजबूती को लेकर चिंता जताई गई थी, आरोप है कि ठोस कदम नहीं उठाए गए है।

प्रशासन के तत्काल जांच करने की मांग

हादसे के बाद लोग गुस्से में हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रशासन तत्काल जांच करे और ऐसे पुलों पर भारी वाहनों का आवागमन रोके। अगर समय रहते पुराने पुलों की मरम्मत और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाएगी तो इस तरह की घटनाएं भविष्य में भी दोहराई जा सकती हैं।

