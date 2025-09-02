Home > देश > Odisha News: मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुआ बालेश्वर, जनजीवन अस्त-व्यस्त

Odisha News Update: ओडिशा के बालेश्वर ज़िले में लगातार हो रही भारी बारिश ने शहर से गांव तक का हाल बेहाल कर दिया है, बारिश ने बालेश्वर शहर की अधिकांश सड़कों को तालाब में बदल दिया है

Published By: Ratna Pathak
Published: September 2, 2025 13:06:55 IST

ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट: ओडिशा के बालेश्वर ज़िले में लगातार हो रही भारी बारिश ने शहर से गांव तक का हाल बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, बीते दो दिनों से निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से तेज वर्षा जारी है, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है।बंगाल की खाड़ी के ऊपर मंगलवार को एक नया निम्न दाब वाला क्षेत्र तैयार होने के कारण ओडिशा में भारी बारिश होने की आशंका है , साथ ही अगले चार दिनों में और अधिक वर्षा होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी है।

मुख्य मार्ग घंटों तक अवरुद्ध रहा

मुख्य अस्पताल के पास स्थित रात्रि आश्रय केंद्र के सामने रात को एक विशाल वृक्ष अचानक सड़क पर गिर पड़ा। इस घटना से मुख्य मार्ग घंटों तक अवरुद्ध रहा और आने-जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर प्रशासन ने बाद में पेड़ को काटकर रास्ता साफ कराया।लगातार हो रही बारिश ने बालेश्वर शहर की अधिकांश सड़कों को तालाब में बदल दिया है। बस स्टैंड से लेकर रेमुना तक जाने वाली सड़क पर पानी का स्तर तीन फीट से ऊपर पहुँच गया है। कई दुकानों में पानी घुसने से सामान खराब हो गए, वहीं दर्जनों घरों में भी पानी भर गया है। स्थानीय लोग घरों से बाहर निकलने में असमर्थ हैं और दैनिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है।

पानी निकासी का प्रयास शुरू किया

सड़क पर पानी भरने के कारण गाड़ियाँ बंद हो गईं और लोगों को पैदल ही कमर तक पानी में सफर करना पड़ा। कई जगहों पर लोग अपने घरों से सामान ऊँचे स्थानों पर रखने को मजबूर हो गए। बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए लोग आपसी सहयोग कर रहे हैं।नगरपालिका ने पंप सेट लगाकर पानी निकासी का प्रयास शुरू किया है, लेकिन तेज बारिश के चलते हालात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भी स्थिति पर नज़र बनाए रखी है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

लोगों में चिंता बढ़ गई है

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक भारी वर्षा की चेतावनी दी है। इस कारण लोगों में चिंता बढ़ गई है कि यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर साल ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन इस बार हालात और गंभीर हो गए हैं।

