Odisha News: पत्नी का हाल न पूछने पर युवक को बिजली के खंभे से बांधा!

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: गजपति ज़िले के अडवा थाना क्षेत्र के गरडमा गांव में गुरुवार को एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक युवक को उसकी ससुराल वालों ने बातचीत के दौरान भागने से रोकने के लिए बिजली के पोल से बांध दिया। इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पहुंच गया। मिली जानकारी के अनुसार, गरडमा गांव की रहने वाली सुभद्रा मालबिसोई की शादी करीब तीन साल पहले बुडिशिल गांव (ब्राह्मणिगांव थाना क्षेत्र) निवासी जलंत बलियारसिंह से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और लगभग एक साल पहले सुभद्रा अपने मायके आकर रहने लगी। मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

परिजनों ने लगाए आरोप

गुरुवार को जलंत राशन चावल लेने के लिए गरडमा गांव आया था। इसी दौरान सुभद्रा के परिजनों ने उसे देख लिया और बातचीत के बहाने बुला लिया। चर्चा शुरू होते ही परिवारवालों ने उस पर आरोप लगाया कि वह न तो पत्नी की ज़रूरतों का ध्यान रखता है और न ही कभी उसका हालचाल पूछता है। इसी को लेकर बहस तेज हो गई। विवाद के बीच सुभद्रा के परिवार ने निर्णय लिया कि जब तक बातचीत पूरी नहीं होती, तब तक युवक को कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। इसी कारण उसे गांव के एक बिजली के खंभे से बांधकर रखा गया। वहां मौजूद ग्रामीणों ने इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा और कई ने वीडियो भी बना लिया।

सूचना मिलते पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी अडवा पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हस्तक्षेप कर युवक को मुक्त कराया। साथ ही ससुराल वालों को समझाया कि इस तरह का कदम कानून गलत है।यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई है। लोगों का कहना है कि पति-पत्नी के विवाद का समाधान कानूनी तरीके से होना चाहिए, न कि इस प्रकार सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित कर।

