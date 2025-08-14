Home > देश > Odisha News: हमलावरों ने किया जमकर हमला, सोनपुर जिले में फैली सनसनी, उठे कानून-व्यवस्था पर सवाल

Odisha News: हमलावरों ने किया जमकर हमला, सोनपुर जिले में फैली सनसनी, उठे कानून-व्यवस्था पर सवाल

Odisha News: ओडिशा के सोनपुर जिले में जनप्रतिनिधियों के काफिले पर हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 14, 2025 18:52:14 IST

Odisha News (हमलावरों ने किया जमकर हमला, सोनपुर जिले में फैली सनसनी, उठे कानून-व्यवस्था पर सवाल)
Odisha News (हमलावरों ने किया जमकर हमला, सोनपुर जिले में फैली सनसनी, उठे कानून-व्यवस्था पर सवाल)

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: ओडिशा के सोनपुर जिले में जनप्रतिनिधियों के काफिले पर हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। मामला 12 अगस्त की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे का है। जानकारी के मुताबिक, तरभा पंचायत समिति की अध्यक्ष और बीजेडी जिला अध्यक्ष सरोज कंम्पा, ब्लॉक सरपंच और समिति सदस्यों के साथ चार गाड़ियों के काफिले में सोनपुर जिलाधिकारी से मिलने जा रही थीं। काफिला सोनपुर ब्लॉक चौक से होकर जिलाधिकारी कार्यालय की ओर जा रहा था।

हमलावर ने गाड़ियों के शीशे तोड़े और मारपीट करी

रास्ते में, पटाभाड़ी चौक पर अचानक कुछ लोगों का एक समूह वहां पहुंचा और सरपंच व समिति सदस्यों को ले जा रही गाड़ियों को रोक लिया। इसके बाद हमलावरों ने जमकर हमला किया और गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इस दौरान कुछ जनप्रतिनिधि भी घायल भी हो गए। घटना का वीडियो, जिसमें हमलावर गाड़ियों के शीशे तोड़ते और मारपीट करते दिख रहे हैं।

Bihar News: हाईकोर्ट ने बदला लोअर कोर्ट का फैसला, जेल से जल्द रिहा होंगे आरेजडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव

सुरक्षित बच निकले जनप्रतिनिधि

हमले के दौरान गाड़ी के अंदर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने मौके से सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन दो गाड़ियाँ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोगों का झुंड किस तरह से हिंसा फैला रहा है । इस वीडियो के सामने आने के बाद शहर में सुरक्षा चिंता बढ़ा दी है।

उठे कानून-व्यवस्था पर सवाल

इस घटना के बाद जिले में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। आम लोग भी चिंता जता रहे हैं कि अगर जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? जानकारी के मुताबिक, इस घटना के बाद सोनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है।

Shibu Soren: श्राद्ध भोज के लिए नेमरा तैयार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी हो सकते है शामिल

मामले की जांच जारी है 

पुलिस मामले की जांच कर रही है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश में जुटी है। इस हमले ने न केवल राजनीतिक हलचल मचा दी है, बल्कि स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर डर भी बढ़ा दिया है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई करेगी। 

Tags: Odisha Newssonpur districtsonpur news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
Odisha News: हमलावरों ने किया जमकर हमला, सोनपुर जिले में फैली सनसनी, उठे कानून-व्यवस्था पर सवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Odisha News: हमलावरों ने किया जमकर हमला, सोनपुर जिले में फैली सनसनी, उठे कानून-व्यवस्था पर सवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Odisha News: हमलावरों ने किया जमकर हमला, सोनपुर जिले में फैली सनसनी, उठे कानून-व्यवस्था पर सवाल
Odisha News: हमलावरों ने किया जमकर हमला, सोनपुर जिले में फैली सनसनी, उठे कानून-व्यवस्था पर सवाल
Odisha News: हमलावरों ने किया जमकर हमला, सोनपुर जिले में फैली सनसनी, उठे कानून-व्यवस्था पर सवाल
Odisha News: हमलावरों ने किया जमकर हमला, सोनपुर जिले में फैली सनसनी, उठे कानून-व्यवस्था पर सवाल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?