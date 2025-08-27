Home > देश > Attack with Bow and Arrow, Odisha: नुआपड़ा में सनसनी, तीर-कमान से किया परिवार पर हमला, मां-बेटे समेत तीन लोग घायल

Odisha Crime News: ओडिशा के नुआपड़ा जिले के सुनाबेड़ा इलाके में रविवार देर शाम एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 27, 2025 11:28:45 IST

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha Crime News: ओडिशा के नुआपड़ा जिले के सुनाबेड़ा इलाके में रविवार देर शाम एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने अचानक तीर-कमान से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला, उसका नाबालिग बेटा और एक अन्य ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से पूरा गांव दहशत में है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने बिना किसी चेतावनी के तीर-कमान से हमला कर दिया। 

मां-बेटे की हालत गंभीर 

महिला और उसका बेटा संतोष हमले की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि संतोष की पीठ में तीर इस तरह धंसा कि वह लगभग छह इंच तक शरीर के भीतर चला गया। बच्चा दर्द से कराहता रहा और ग्रामीणों ने तुरंत उसे चारपाई पर लिटाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया। इस हमले में तीसरा घायल मंगलू पहाड़िया है, जिसके शरीर में भी तीर लगा। उसे सुनाबेड़ा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके शरीर में धंसा तीर निकाल दिया। वहीं, महिला और उसके बेटे की हालत गंभीर होने के कारण दोनों को तुरंत नुआपड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मां-बेटे के शरीर पर गहरे घाव हैं और उनका इलाज जारी है।

वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर जंगल की ओर भागा

जानकारी के मुताबिक हमलावर का नाम लालधर पहाड़िया है। वारदात को अंजाम देने के बाद वह जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीणों को संदेह है कि वह किसी और को भी निशाना बना सकता था, हालांकि हमले की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल, पुलिस इस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे हैं। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा।

पारंपरिक हथियारों कादुरुपयोग

सुनाबेड़ा की यह घटना एक बार फिर से आदिवासी बहुल इलाकों में प्रचलित तीर-कमान जैसे पारंपरिक हथियारों के खतरनाक इस्तेमाल की ओर ध्यान खींचती है। जहां कभी इन्हें आत्मरक्षा और शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वहीं अब इनका दुरुपयोग गंभीर अपराधों में हो रहा है। प्रशासन के लिए यह बड़ी चुनौती है कि ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ऐसे मामलों को दोहराने से रोका जाए।

