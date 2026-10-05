Odisha News: 45 मिनट तक नोंचता रहा साइलेंट किलर, घात लगाए बैठा था, तड़पा-तड़पा कर निकालने लगा सगे भाईयों की जान!

Odisha News: ओडिशा के बौद्ध जिले में महानदी के घाट पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला खौफनाक मंजर सामने आया, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. रविवार शाम पानी के भीतर छिपे एक खतरनाक शिकारी ने अचानक एक युवक पर हमला कर दिया और उसे जबड़ों में जकड़कर गहरे पानी में खींचने लगा. भाई की चीख सुनकर दो साहसी भाइयों ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी और मौत के उस भयानक जबड़े से अपने भाई को खींच लाने के लिए पानी के भीतर करीब डेढ़ घंटे तक संघर्ष किया.

महानदी किनारे अचानक हुआ जानलेवा हमला

ओडिशा के हरभंगा ब्लॉक के मराड़ा गांव के रहने वाले सुधीर बेहरा रविवार शाम सामान्य रूप से महानदी घाट के पास गए हुए थे. उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है. पानी के अंदर घात लगाकर बैठे एक विशालकाय मगरमच्छ ने अचानक सुधीर पर अटैक कर दिया और उन्हें अपने मजबूत जबड़ों में दबोच लिया.

जबड़ों में फंसा भाई, बचाने के लिए कूदे दो भाई

मगरमच्छ सुधीर को लगातार गहरे पानी की तरफ खींचता जा रहा था. सुधीर की चीख-पुकार सुनकर उनके भाई छबिंद्र बेहरा और रिश्तेदार प्रमोद प्रधान तुरंत मौके पर दौड़ पड़े. सामने का नजारा बेहद डरावना था, लेकिन दोनों भाइयों ने एक पल की भी देरी किए बिना अपनी जान दांव पर लगा दी और उफनती नदी में कूदकर उस खूंखार जीव से भिड़ गए.

डेढ़ घंटे चला जिंदगी और मौत का संघर्ष

नदी के पानी के अंदर लगभग डेढ़ घंटे तक यह खतरनाक संघर्ष चलता रहा. सुधीर खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तो वहीं छबिंद्र और प्रमोद लगातार उस विशाल शिकारी पर प्रहार कर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर रहे थे. आखिरकार, दोनों भाइयों के अदम्य साहस और भारी मशक्कत के आगे मगरमच्छ को झुकना पड़ा और वह सुधीर को छोड़कर गहरे पानी में वापस लौट गया.

अस्पताल में इलाज और भाइयों की बहादुरी की चर्चा

इस जानलेवा हमले में सुधीर बुरी तरह घायल और लहूलुहान हो गए थे. परिवार के लोग तुरंत वन्यजीव विभाग (wildlife department) की गाड़ी से उन्हें पुरुणाकटक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गए, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बौद्ध जिला हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, और पूरे इलाके में उन दोनों भाइयों की जांबाजी और बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं.

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