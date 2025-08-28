Home > देश > Odisha News: कोरापुट में मूसलाधार बारिश से बह गई सड़क, ट्रैक्टर पलटा – संपर्क पूरी तरह बाधित

Odisha News: कोरापुट में मूसलाधार बारिश से बह गई सड़क, ट्रैक्टर पलटा – संपर्क पूरी तरह बाधित

Odisha News: ओडिशा के कोरापुट ज़िले में लगातार हो रही भारी बारिश ने ग्रामीण इलाकों में जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। विशेषकर कोटिया क्षेत्र के सुलिया मारी गांव के पास स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, तेज़ बारिश के चलते यहां की कच्ची सड़कों का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 28, 2025 15:06:36 IST

hindi news, odisha news, odisha latest news
hindi news, odisha news, odisha latest news

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: ओडिशा के कोरापुट ज़िले में लगातार हो रही भारी बारिश ने ग्रामीण इलाकों में जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। विशेषकर कोटिया क्षेत्र के सुलिया मारी गांव के पास स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, तेज़ बारिश के चलते यहां की कच्ची सड़कों का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया है। सुलिया मारी क्षेत्र में बने पुल के ऊपर से उफनता पानी बह रहा है, जिसके कारण पुल पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लगातार बहते तेज़ प्रवाह से न केवल पुल पर आवागमन ठप हो गया बल्कि उससे जुड़ी मिट्टी की सड़क भी कटकर बह गई। अब इस रास्ते से किसी भी तरह की आवाजाही संभव नहीं है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई

इसी बीच एक ट्रैक्टर जो सड़क से गुजरने की कोशिश कर रहा था, बारिश के कारण फिसलकर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल यह मार्ग बेहद खतरनाक हो चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस समय गांवों से बाहर निकलना और ज़रूरी सामान अंदर पहुँचना दोनों ही नामुमकिन हो गया है। छोटे–छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग और बीमार लोग इस स्थिति से सबसे अधिक परेशान हैं। अगर तुरंत समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।

Bihar Chunav 2025: बिहार की राजनीति में हुई ‘ठाकुर’ की एंट्री, नीतीश कुमार के करीबी ने राहुल गांधी को बना दिया ‘विलेन’

पूरा मामला

कोटिया जैसे सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों में यह समस्या अक्सर देखने को मिलती है। ज़रा-सी बारिश भी गांवों को मुख्यधारा से काट देती है। सड़क और पुल की उचित देखरेख न होने से हर बरसात में ग्रामीणों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने फिलहाल स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी है और इंजीनियरिंग विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द मलबा हटाने और वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की कोशिश की जाएगी। बरसात के मौसम में यहाँ रहने वाले लोग मानो बाकी दुनिया से कट जाते हैं। प्रशासन और सरकार को स्थायी समाधान निकालना होगा ताकि हर साल बारिश के साथ ऐसी दुश्वारियों का सामना न करना पड़े।

Tags: odisha cmodisha crimeOdisha News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
Odisha News: कोरापुट में मूसलाधार बारिश से बह गई सड़क, ट्रैक्टर पलटा – संपर्क पूरी तरह बाधित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Odisha News: कोरापुट में मूसलाधार बारिश से बह गई सड़क, ट्रैक्टर पलटा – संपर्क पूरी तरह बाधित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Odisha News: कोरापुट में मूसलाधार बारिश से बह गई सड़क, ट्रैक्टर पलटा – संपर्क पूरी तरह बाधित
Odisha News: कोरापुट में मूसलाधार बारिश से बह गई सड़क, ट्रैक्टर पलटा – संपर्क पूरी तरह बाधित
Odisha News: कोरापुट में मूसलाधार बारिश से बह गई सड़क, ट्रैक्टर पलटा – संपर्क पूरी तरह बाधित
Odisha News: कोरापुट में मूसलाधार बारिश से बह गई सड़क, ट्रैक्टर पलटा – संपर्क पूरी तरह बाधित
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?